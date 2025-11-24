Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 24.11.2025: Trong nước đắt hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/11/2025 08:51 GMT+7

Vàng miếng SJC đứng im dù kim loại quý thế giới giảm giá, vì thế khoảng cách bị kéo xa. Vàng trong nước đang đắt đỏ hơn thế giới tới 21 - 22 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC không thay đổi, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty Phú Quý… mua vào 148,4 triệu đồng, bán ra 150,4 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm 200.000 - 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 146 triệu đồng, bán ra 148,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 146,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 146,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24.11.2025: Vàng trong nước cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 22 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Vàng thế giới giảm 10 USD mỗi ounce, xuống còn 4.055 USD. Giá vàng "do dự" khi căng thẳng địa chính trị và dự đoán nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không tạo đủ động lực cho đà tăng bền vững. Sau khi chính phủ Mỹ mở cửa, Cục Thống kê lao động đã công bố báo cáo sơ bộ dữ liệu việc làm tháng 10 mạnh hơn dự kiến. Cụ thể, có 144.000 việc làm được bổ sung, vượt xa ước tính chung là khoảng 50.000 dự tính. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong bốn năm là 4,4%.

Vàng tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ vững chắc trên 4.000 đô la một ounce, nhưng rủi ro giảm giá đang gia tăng. Trong tuần này, một số dữ liệu quan trọng của Mỹ được công bố như chỉ số PPI, doanh số bán lẻ cốt lõi, doanh số bán nhà đang chờ xử lý, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững, GDP quý 3 sơ bộ, chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn.

