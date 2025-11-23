Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 23.11.2025: Người mua lỗ hơn 3 triệu đồng sau một tuần

An Yến
23/11/2025 07:28 GMT+7

Giá vàng sụt giảm trong tuần khi các nhà đầu tư không chắc chắn về khả năng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất.

Sáng 23.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 150,4 triệu đồng, giảm 600.000 đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua sau một tuần bị lỗ 2,6 triệu đồng một lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 500.000 đồng sau một tuần khi mua vào lên 146,5 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần bị lỗ 3 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm 200.000 đồng khi mua vàng nhẫn xuống 147,6 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng. Dù vậy, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sụt giảm sau một tuần

Giá vàng thế giới giảm 16,5 USD sau một tuần, xuống 4.064,2 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục giảm khi các nhà đầu tư không chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 như kỳ vọng. Điều này đẩy giá USD lên cao và khiến vàng đi xuống.

Chính vì vậy, ít có nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại. Cụ thể cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới với 13 nhà phân tích Wall Street tham gia thì có 2 người, tương ứng 15% dự báo giá vàng sẽ tăng; trong khi có đến 7 người, chiếm 54% nhận định giá vàng đi ngang và 4 người còn lại, tương ứng 31% nghĩ rằng kim loại quý tiếp tục giảm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 228 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng gia tăng. Cụ thể, có 138 người, chiếm 61% dự báo giá vàng tăng và ngược lại có 44 người, tương ứng 19% nhận định kim loại quý sẽ giảm. Còn 46 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 20% cho rằng vàng đi ngang.

