Người dân, doanh nghiệp vẫn ùn ùn gửi tiền vào ngân hàng

Trong tháng 9, cá nhân gửi vào hệ thống ngân hàng 7,832 triệu tỉ đồng, tăng 84.000 tỉ đồng so với tháng 7, tương đương mức tăng 10,86% so với cuối năm 2024. Nâng tổng lượng gửi của khách hàng cá nhân từ đầu năm đến nay lên 767.000 tỉ đồng.

Còn tiền gửi của các tổ chức kinh tế sau đợt giảm tháng 7 đã tăng trở lại, lên 8,35 triệu tỉ đồng. So với con số cuối tháng 7 thì lượng tiền gửi của các tổ chức tăng mạnh, thêm 374.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế tăng nhanh, lên 8,91% thay vì chỉ 4,04% đạt được hồi cuối tháng 7.

Ngân hàng tăng huy động vốn ẢNH: NGỌC THẠCH

Với tốc độ tăng nhanh lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế đã vượt tiền gửi cá nhân 518.000 tỉ đồng. Tổng phương tiện thanh toán (cung tiền) cuối tháng 9 đã tăng 11,53%, lên 19,98 triệu tỉ đồng, gần chạm mức 20 triệu tỉ đồng.

Dù lãi suất tiền gửi ở mức thấp nhưng lượng tiền của doanh nghiệp, cá nhân vào hệ thống ngân hàng vẫn gia tăng. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại trong tháng 9 ở mức 0,1 - 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,4 - 4,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,6 - 5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 4,9 - 6,1%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,7 - 7,5%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Kể từ tháng 10 đến nay, mặt bằng lãi suất tiết kiệm của các nhà băng đã tăng nhanh, tạo mặt bằng lãi suất mới. Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm ở một số nhà băng đã đụng mức kịch trần 4,75%/năm; ở kỳ hạn 6 tháng trở lên, cũng đã có một số ngân hàng huy động lãi suất 5 - 6%/năm.