Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền để giữ lãi suất

Thanh Xuân
Thanh Xuân
24/11/2025 18:07 GMT+7

Ngày 24.11, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng tiền ra thị trường ở các kỳ hạn với khối lượng lên 50.358,35 tỉ đồng, tăng hơn 17.358 tỉ đồng so với cuối tuần trước. Lãi suất tiền đồng có xu hướng tăng.

Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra thị trường hơn 50.358,35 tỉ đồng ở các kỳ hạn, trong đó kỳ hạn 7 ngày 5 thành viên trúng thầu với khối lượng 10.704,29 tỉ đồng; 9 thành viên trúng thầu kỳ hạn 14 ngày với khối lượng 12.304,6 tỉ đồng; 9 thành viên trúng thầu 14.000 tỉ đồng ở kỳ hạn 28 ngày; ở kỳ hạn 91 ngày có 9 thành viên trúng thầu 13.349,46 tỉ đồng. Tất cả các kỳ hạn đều ở lãi suất 4%/năm. Khối lượng bơm tiền từ nhà điều hành hiện cao hơn so với tuần trước.

Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền để giữ lãi suất- Ảnh 1.

Lãi suất tiền đồng có xu hướng tăng nhanh ở những kỳ hạn ngắn

ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng cuối tuần qua tăng nhẹ 0,1 - 0,2%/năm. Theo đó, lãi suất liên ngân hàng ngày 21.11 ở kỳ hạn qua đêm lên 4,38%/năm, 1 tuần lên 4,71%/năm, 2 tuần 4,89%/năm, 1 tháng còn 5,32%/năm, 3 tháng còn 6,25%/năm… Lãi suất huy động tiết kiệm cũng đang ở mức cao. Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất nhiều ngân hàng đã cao lên mức kịch trần 4,75%/năm. Kỳ hạn 1 tháng cũng phổ biến từ 3 - 4,7%/năm. Kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất từ 4,7 - 6,3%/năm.

Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm NH thương mại cổ phần, chủ yếu do áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18 - 20%. Thêm vào đó, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Theo VCBS, đà tăng của lãi suất huy động có thể kéo theo lãi suất cho vay nhích tăng nhẹ trở lại trong thời gian tới, khi biên lãi ròng (NIM) của hệ thống bị thu hẹp đáng kể, sau một thời gian điều chỉnh giảm theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn được kỳ vọng duy trì ở mặt bằng thấp, chủ yếu nhằm cân bằng giữa mục tiêu duy trì NIM hợp lý và kiểm soát rủi ro hệ thống, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất - kinh doanh, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với định hướng chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

