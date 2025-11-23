Lãi suất tiết kiệm ồ ạt tăng

Lãi suất tiết kiệm tăng kịch trần

Lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng của một số ngân hàng đã tăng đụng mức kịch trần cho phép là 4,75%/năm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tại MBV, Bac A Bank, VIB, NAM A BANK, Techcombank (tiền gửi rút gốc linh hoạt online) đã chạm trần 4,75%/năm. Thấp hơn một chút, thì Vikki Bank 4,7%/năm; Cake by VPBank 4,6%/năm. Còn mức 4,5%/năm có Eximbank, BVBank, NCB, OCB… Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cũng đã được đẩy lên trên 6%/năm. Chẳng hạn, Bac A Bank lên 6,4%/năm, Cake by VPBank 6,3%/năm, VCBNeo 6,2%/năm, Vikki Bank 6,1%/năm, VietABank 6%/năm…

Một số NH đưa ra lãi suất huy động ở mức cao 7 - 9%/năm nhưng đi kèm theo đó là điều kiện về tiền gửi. Đơn cử, PVcomBank áp dụng lãi đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy. Điều kiện áp dụng là khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Còn HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Vikki Bank áp dụng lãi suất 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với số tiền tối thiểu 999 tỉ đồng; Bac A Bank đang áp dụng mức lãi suất cao nhất 6,5%/năm cho các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng, 6,3%/năm với kỳ hạn 13 - 15 tháng và 6,1%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng ở mức 6%/năm, kỳ hạn 9 - 11 tháng là 6,05%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm.

Ngân hàng huy động vốn đáp ứng nhu cầu vay cuối năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong tháng 11 đã có khoảng 20 NH tăng lãi suất tiết kiệm huy động vốn. Bên cạnh đó, các nhà băng cũng triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, tặng quà nhằm thu hút khách gửi tiền thời điểm cuối năm. Ngược lại, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên NH có xu hướng đi xuống trong tuần, giảm nhẹ 0,1 - 0,3%/năm. Lãi suất liên NH ngày 20.11 ở kỳ hạn qua đêm còn 4,18%/năm, 1 tuần còn 4,43%/năm, 2 tuần 4,74%/năm, 1 tháng còn 5,17%/năm, 3 tháng còn 6,2%/năm… Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm tiền ra thị trường nhiều hơn vào những phiên cuối tuần. Ngày 21.11, khối lượng trúng thầu trên thị trường mở tăng lên 33.000 tỉ đồng ở các kỳ hạn. Điều này cho thấy áp lực thanh khoản đã giảm đi. Tuy nhiên việc tăng lãi suất tiết kiệm nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tăng lên vào quý 4.

Sức ép lãi suất

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối khách hàng cá nhân của Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam cho rằng xu hướng tăng lãi suất huy động đã trải rộng, xuất hiện ở cả NH có quy mô lớn trong bối cảnh nhu cầu cho vay tăng cao. Vì vậy, NH nào duy trì lãi suất huy động ở mức thấp có thể có hiện tượng khách hàng rút tiền luân chuyển sang các NH có mức lãi suất tiền gửi cao hơn. Do đó, việc tạo mặt bằng lãi suất huy động mới trên toàn hệ thống hoặc khuyến mãi cho các khoản tiền gửi là xu hướng. Việc tăng lãi suất sẽ còn diễn ra tại một số NH chưa tăng lãi suất trong thời gian qua và đà tăng sẽ sớm tạm chững lại vì hầu hết các NH đã vừa tăng lãi suất. Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank, tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi NHNN nới chỉ tiêu, buộc các ngân hàng, đặc biệt nhóm NH phải đẩy mạnh huy động vốn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt thanh khoản cục bộ. Ngoài ra thị trường bất động sản và tài sản tài chính tăng nóng làm gia tăng nhu cầu tín dụng, tạo động lực gián tiếp cho việc điều chỉnh lãi suất huy động lên mức hợp lý để kiểm soát dòng vốn.

Thông tin từ NHNN chi nhánh khu vực 2, tính đến cuối tháng 10, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đồng Nai đạt 5,528 triệu tỉ đồng, tăng 1,19% so với tháng trước và tăng 10,37% so với cuối năm. Trong đó, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. HCM đạt 4.954,7 tỉ đồng, chiếm 89,6% trong tổng dư nợ khu vực và tăng 10,6% so với cuối năm. Còn dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 574.000 tỉ đồng, chiếm 10,4% tổng dư nợ khu vực và tăng 8,5% so với cuối năm. Riêng tháng 10, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giảm 0,5% so với tháng trước, chủ yếu do tín dụng ngắn hạn và tín dụng ngoại tệ giảm. Tuy nhiên tín dụng trung dài hạn tăng 0,03%. Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng (về giao thông; cầu cảng, sân bay…) tại tỉnh Đồng Nai, được thực hiện từ các tổ chức tín dụng ngoài địa bàn (hội sở chính) tiếp tục được giải ngân và thực hiện theo kế hoạch. Dù vậy, hoạt động tín dụng chung tại khu vực TP. HCM và tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực trong 3 tháng gần đây. Cụ thể tháng 8 tăng 0,9%; tháng 9 tăng 1,28% và tháng 10 tăng 1,19%. Đây là tốc độ tăng khá, với khu vực có dư nợ chiếm tỷ trọng cao nhất, so với toàn hệ thống.

Ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đánh giá, với kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam trong những tháng đầu năm và chưa có dấu hiệu giảm tốc, NHNN có rất ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% - tăng nhẹ so với mức 3,24% của tháng trước đó. Tính từ đầu năm, lạm phát trung bình đạt 3,3% tổng thể và 3,2% cơ bản, trong đó lạm phát cơ bản đã vượt mức của năm 2024 (2,9%) và năm 2023 (3%). Do đó, lãi suất sẽ giữ nguyên trong thời điểm hiện tại.