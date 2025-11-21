Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm lên 8 - 9% dành cho khách hàng nào?

Mai Phương
Mai Phương
21/11/2025 09:35 GMT+7

Một số ngân hàng có lãi suất tiết kiệm rất cao so với thông thường dành cho những khách hàng đủ điều kiện.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã gia tăng gần đây lên khoảng 6,3% - 6,5%/năm ở một số ngân hàng thương mại dành cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà băng có lãi suất cao chót vót đến 8 - 9%/năm. Mức lãi suất ưu đãi đặc biệt này chỉ dành cho khách hàng có số tiền lớn vài trăm tỉ đồng trở lên - vốn được xem là khách hàng VIP và luôn được các nhà băng săn đón.

Ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm lên 8 - 9% dành cho khách hàng nào?- Ảnh 1.

Một số ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm lên đến 8 - 9%/năm dành cho khách hàng VIP

ẢNH: NGỌC THẮNG

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) niêm yết lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng là 7,7%/năm và kỳ hạn 13 tháng lên đến 8,1%/năm. Để được hưởng lãi suất ưu đãi này, khách hàng phải có số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu từ 500 tỉ đồng trở lên và chỉ nhận lãi cuối kỳ. Trong khi đó, khách hàng có số tiền gửi ít hơn với kỳ hạn 12 tháng chỉ nhận lãi suất 5,7%/năm và 13 tháng là 5,9%/năm khi nhận lãi cuối kỳ. Mức lãi suất đặc biệt nêu trên đã được HDBank duy trì cả năm qua. Như vậy nếu người có 500 tỉ đồng gửi vào HDBank kỳ hạn 13 tháng thì sẽ nhận lãi hơn 3,37 tỉ đồng/tháng.

Ngân hàng số Vikki Bank cũng vừa công bố áp dụng mức lãi suất 7,8%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 999 tỉ đồng ở kỳ hạn 13 tháng trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn này chỉ có lãi suất 6,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất chỉ áp dụng khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Cao nhất với lãi suất dành cho khách hàng VIP là Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVComBank). Hiện tại, nhà băng này niêm yết lãi suất lên tới 9% cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng nếu khách hàng có số tiền gửi tối thiểu từ 2.000 tỉ đồng. Lãi suất này bỏ xa mức 5,3%/năm của kỳ hạn 13 tháng nếu khách hàng gửi tiền ít hơn. Như vậy nếu có 2.000 tỉ đồng gửi tại PVcomBank thì mỗi tháng khách hàng sẽ bỏ túi được khoảng 15 tỉ đồng.

Trong khi đó, một số ngân hàng cũng có lãi suất ưu đãi cho khách hàng gửi tiền nhiều nhưng không quá cách biệt với lãi suất thông thường. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) áp dụng lãi suất cao nhất 6,5% dành cho khách hàng gửi tiền từ 500 tỉ đồng trở lên ở kỳ hạn 12 tháng trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn này là 6%/năm. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) áp dụng lãi suất cao nhất là 6%/năm đối với khách hàng gửi tiền từ 200 tỉ đồng ở kỳ hạn 13 tháng và nhận lãi cuối kỳ trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn là 4,5%/năm...

Tin liên quan

Bất ngờ với lãi suất thẻ tín dụng lên gần 40%/năm

Bất ngờ với lãi suất thẻ tín dụng lên gần 40%/năm

Các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi suất thẻ tín dụng lên cao trong thời điểm cuối năm.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất TIẾT KIỆM HDBank PVCOMBANK ACB ngân hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận