Ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm lên 8 - 9% dành cho khách hàng nào?

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã gia tăng gần đây lên khoảng 6,3% - 6,5%/năm ở một số ngân hàng thương mại dành cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà băng có lãi suất cao chót vót đến 8 - 9%/năm. Mức lãi suất ưu đãi đặc biệt này chỉ dành cho khách hàng có số tiền lớn vài trăm tỉ đồng trở lên - vốn được xem là khách hàng VIP và luôn được các nhà băng săn đón.

Một số ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm lên đến 8 - 9%/năm dành cho khách hàng VIP ẢNH: NGỌC THẮNG

Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) niêm yết lãi suất cao nhất cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng là 7,7%/năm và kỳ hạn 13 tháng lên đến 8,1%/năm. Để được hưởng lãi suất ưu đãi này, khách hàng phải có số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu từ 500 tỉ đồng trở lên và chỉ nhận lãi cuối kỳ. Trong khi đó, khách hàng có số tiền gửi ít hơn với kỳ hạn 12 tháng chỉ nhận lãi suất 5,7%/năm và 13 tháng là 5,9%/năm khi nhận lãi cuối kỳ. Mức lãi suất đặc biệt nêu trên đã được HDBank duy trì cả năm qua. Như vậy nếu người có 500 tỉ đồng gửi vào HDBank kỳ hạn 13 tháng thì sẽ nhận lãi hơn 3,37 tỉ đồng/tháng.

Ngân hàng số Vikki Bank cũng vừa công bố áp dụng mức lãi suất 7,8%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 999 tỉ đồng ở kỳ hạn 13 tháng trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn này chỉ có lãi suất 6,3%/năm. Mức lãi suất cao nhất chỉ áp dụng khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.

Cao nhất với lãi suất dành cho khách hàng VIP là Ngân hàng TMCP Đại chúng VN (PVComBank). Hiện tại, nhà băng này niêm yết lãi suất lên tới 9% cho kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng nếu khách hàng có số tiền gửi tối thiểu từ 2.000 tỉ đồng. Lãi suất này bỏ xa mức 5,3%/năm của kỳ hạn 13 tháng nếu khách hàng gửi tiền ít hơn. Như vậy nếu có 2.000 tỉ đồng gửi tại PVcomBank thì mỗi tháng khách hàng sẽ bỏ túi được khoảng 15 tỉ đồng.

Trong khi đó, một số ngân hàng cũng có lãi suất ưu đãi cho khách hàng gửi tiền nhiều nhưng không quá cách biệt với lãi suất thông thường. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) áp dụng lãi suất cao nhất 6,5% dành cho khách hàng gửi tiền từ 500 tỉ đồng trở lên ở kỳ hạn 12 tháng trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn này là 6%/năm. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) áp dụng lãi suất cao nhất là 6%/năm đối với khách hàng gửi tiền từ 200 tỉ đồng ở kỳ hạn 13 tháng và nhận lãi cuối kỳ trong khi lãi suất thông thường cùng kỳ hạn là 4,5%/năm...