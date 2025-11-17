Ngân hàng Nhà nước bơm tiền kỳ hạn dài, lãi suất tiết kiệm tăng

Ngày 17.11, Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm ròng 10.951,25 tỉ đồng trên thị trường mở, trong đó ở kỳ hạn 105 ngày có khối lượng trúng thầu 2.505,44 tỉ đồng. Khối lượng trúng thầu còn lại thuộc kỳ hạn 7 ngày (5.613,06 tỉ đồng), 14 ngày (1.928,01 tỉ đồng), 28 ngày (904,74 tỉ đồng). Kỳ hạn 105 ngày được nhà điều hành đưa vào từ ngày 11.11 đến nay. Việc bổ sung thêm kỳ hạn dài cho thấy lượng tiền hỗ trợ hệ thống ngân hàng duy trì thanh khoản và tránh lãi suất biến động trên thị trường liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng kỳ hạn dài nhằm hỗ trợ thanh khoản ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng gần đây giảm 0,13 - 0,9%/năm. Ngày 14.11, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh nhất ở mức 0,9%/năm, xuống 4,5%/năm; 1 tuần giảm 0,8%, xuống 4,7%/năm; 1 tháng giảm 0,6%, xuống 5,5%/năm; 3 tháng giảm 0,13%, xuống 6,35%… Giao dịch ở kỳ hạn qua đêm có doanh số giao dịch ở mức cao, gấp từ 2 - 3 lần so với trước đây, duy trì trên mức 700.000 tỉ đồng mỗi phiên, riêng ngày 4.11 lên cao với 961.115 tỉ đồng. Điều này cho thấy hệ thống ngân hàng chịu áp lực thanh khoản lớn.

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, 14 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động gồm Bac A Bank, Vikki Bank, Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV từ 0,1- 0,3%/năm. Trong đó, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) huy động kỳ hạn 1 - 5 tháng với lãi suất 4,7%/năm - gần bằng mức kịch trần 4,75%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng trở lên có lãi suất từ 6,1 - 6,4%/năm. Bac A Bank có lãi suất từ 6,2 - 6,5%/năm kể từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.