Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước bơm tiền kỳ hạn dài, lãi suất tiết kiệm tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/11/2025 17:29 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm ròng trên thị trường mở, đặc biệt ở kỳ hạn mới 105 ngày. Lãi suất tiết kiệm tiền đồng đồng loạt tăng.

Ngày 17.11, Ngân hàng Nhà nước thực hiện bơm ròng 10.951,25 tỉ đồng trên thị trường mở, trong đó ở kỳ hạn 105 ngày có khối lượng trúng thầu 2.505,44 tỉ đồng. Khối lượng trúng thầu còn lại thuộc kỳ hạn 7 ngày (5.613,06 tỉ đồng), 14 ngày (1.928,01 tỉ đồng), 28 ngày (904,74 tỉ đồng). Kỳ hạn 105 ngày được nhà điều hành đưa vào từ ngày 11.11 đến nay. Việc bổ sung thêm kỳ hạn dài cho thấy lượng tiền hỗ trợ hệ thống ngân hàng duy trì thanh khoản và tránh lãi suất biến động trên thị trường liên ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước bơm tiền kỳ hạn dài, lãi suất tiết kiệm tăng- Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng kỳ hạn dài nhằm hỗ trợ thanh khoản

ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng gần đây giảm 0,13 - 0,9%/năm. Ngày 14.11, lãi suất tiền đồng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh nhất ở mức 0,9%/năm, xuống 4,5%/năm; 1 tuần giảm 0,8%, xuống 4,7%/năm; 1 tháng giảm 0,6%, xuống 5,5%/năm; 3 tháng giảm 0,13%, xuống 6,35%… Giao dịch ở kỳ hạn qua đêm có doanh số giao dịch ở mức cao, gấp từ 2 - 3 lần so với trước đây, duy trì trên mức 700.000 tỉ đồng mỗi phiên, riêng ngày 4.11 lên cao với 961.115 tỉ đồng. Điều này cho thấy hệ thống ngân hàng chịu áp lực thanh khoản lớn.

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, 14 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động gồm Bac A Bank, Vikki Bank, Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV từ 0,1- 0,3%/năm. Trong đó, Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) huy động kỳ hạn 1 - 5 tháng với lãi suất 4,7%/năm - gần bằng mức kịch trần 4,75%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng trở lên có lãi suất từ 6,1 - 6,4%/năm. Bac A Bank có lãi suất từ 6,2 - 6,5%/năm kể từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Tin liên quan

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 12,5%/năm

Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 12,5%/năm

Theo Hiệp hội Trái phiếu doanh nghiệp (VBMA), lãi suất của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong tháng 10 ở mức cao nhất là 12,5%/năm, mức lãi suất của một số doanh nghiệp, ngân hàng dao động từ 6 - 9%/năm.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất Ngân hàng Nhà nước ngân hàng huy động TIẾT KIỆM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận