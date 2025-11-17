Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp lên 12,5%/năm

Trong các đợt phát hành trái phiếu tháng 10, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản) phát hành 4.000 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất 12,5%/năm, kỳ hạn 2 năm. Cùng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh huy động 4.500 tỉ đồng qua hình thức phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, với lãi suất trong 2 kỳ đầu là 9,8%/năm, các kỳ sau là bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng tiền đồng của ngân hàng (MB, VPB, ACB, TCB) cộng với 4,725%.

Tương tự, Công ty CP Thời đại mới T&T huy động 5.550 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2 kỳ đầu là 9,45%/năm, các kỳ sau là bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng tiền đồng của ngân hàng (MB, VPB, ACB, TCB) cộng với 4,375%. Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang huy động 1.000 tỉ đồng qua hình thức trái phiếu với lãi suất 9,1%/năm; Công ty TNHH Hưng Phát Invest Hà Nội huy động 7.650 tỉ đồng với lãi suất 9%/năm, kỳ hạn 1,5 năm…

Trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất lên 12,5%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Lãi suất phát hành trái phiếu của nhóm doanh nghiệp cao gấp đôi so với ngân hàng. Nhóm ngân hàng cũng có các đợt phát hành trái phiếu với lãi suất từ 6 - 6,3%/năm ở các kỳ hạn dài hơn doanh nghiệp, lên 3 - 10 năm. Chẳng hạn, ACB phát hành trái phiếu huy động 500 tỉ đồng với lãi suất 6,3%/năm; LPBank phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị 1.650 tỉ đồng, lãi suất bình quân lãi suất tiết kiệm 12 tháng (VCB, BIDV, Vietinbank, Agribank) cộng từ 2,35 - 2,5%; VIB huy động 3.000 tỉ đồng với lãi suất 6%/năm; BIDV huy động với lãi suất 6%/năm…

Theo VBMA, có 38 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 54.893 tỉ đồng và 4 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.299 tỉ đồng trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giá trị phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp là 431.361 tỉ đồng và giá trị phát hành ra công chúng là 50.583 tỉ đồng. Trong tháng 10, các doanh nghiệp đã mua lại 9.948 tỉ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 2 tháng còn lại của năm 2025, ước tính sẽ có khoảng 32.731 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong năm 2026, giá trị đáo hạn là 213.561 tỉ đồng.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 5 mã trái phiếu chậm trả lãi, gốc trị giá 714 tỉ đồng trong tháng 10. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 10 đạt 101.755 tỉ đồng, bình quân đạt 4.424 tỉ đồng/phiên, giảm 41% so với bình quân tháng 9.