Từ 10.10.2025: Điều chỉnh lãi suất vay ưu đãi Chương trình cho vay nhà ở xã hội

Chương trình tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội với mục đích nhằm hỗ trợ các đối tượng như: Người có công với Cách mạng thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người có thu nhập thấp tại đô thị; Công nhân, Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác; Cán bộ, công chức, viên chức; Hộ gia đình nghèo, cận nghèo, tại khu vực nông thôn, khu vực đô thị, khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu.

Mục đích cho vay: Chính sách áp dụng cho các khoản vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; hoặc xây dựng/cải tạo, sửa chữa nhà ở.

Tổng dư nợ cho vay đến nay đạt trên 19.526 tỉ đồng với 50.328 khách hàng có dư nợ.

Thời gian qua, hệ thống NHCSXH tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chương trình cho vay nhà ở xã hội theo đến mọi người dân để biết và tiếp cận khi có nhu cầu. Đồng thời, tổ chức tập huấn quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn tới các xã, thị trấn, đoàn thể làm dịch vụ ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn; trên cơ sở đó tiến hành bình xét, giải ngân cho khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn, bảo đảm công khai, đúng quy định.