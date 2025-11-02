Viettel TP.HCM hợp tác Ngân hàng ACB hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Việc hợp tác giữa Viettel TP.HCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện phục vụ cộng đồng kinh doanh Việt Nam. Theo thỏa thuận, Viettel TP.HCM và ACB sẽ phối hợp triển khai các giải pháp số hóa trong quản trị, bán hàng và thanh toán điện tử dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và hộ kinh doanh.

Viettel TP.HCM và Ngân hàng TMCP Á Châu hợp tác về chuyển đổi số hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa ẢNH: CTV

Mục tiêu của chương trình là giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tối ưu quy trình và tuân thủ quyết định chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai từ ngày 1.1.2026. Trong khuôn khổ hợp tác, Viettel TP.HCM cung cấp phần mềm bán hàng thông minh Tendoo, hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice, và chữ ký số Viettel-CA - giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí, lập sổ kế toán, tờ khai thuế, và thanh toán trực tuyến ngay trên một nền tảng duy nhất. Phía ACB sẽ cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng số, tài khoản thanh toán, và các ưu đãi vay vốn linh hoạt, đồng thời phối hợp truyền thông và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói. Hai bên thống nhất triển khai hai gói ưu đãi chuyển đổi số dành riêng cho khách hàng hộ kinh doanh mở mới tài khoản tại ACB. Các gói giải pháp được thiết kế giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ số, số hóa hoạt động tài chính - kế toán, đồng thời tiết kiệm tới 70% thời gian và 50% chi phí vận hành.

Ông Ngô Mạnh Hùng - Giám đốc Viettel TP.HCM cho biết - Viettel TP.HCM cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Việc hợp tác cùng ACB sẽ giúp chúng tôi mang đến cho hộ kinh doanh những giải pháp số trọn gói, thiết thực và phù hợp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó tổng giám đốc ACB cũng chia sẻ, ngân hàng luôn hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính thuận tiện, an toàn và đồng hành cùng doanh nghiệp. Sự hợp tác với Viettel giúp mở rộng giá trị dịch vụ, tạo điều kiện để khách hàng của hai bên được hưởng trọn vẹn các tiện ích của công nghệ và tài chính số.