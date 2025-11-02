Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Viettel TP.HCM hợp tác Ngân hàng ACB hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Mai Phương
Mai Phương
02/11/2025 15:56 GMT+7

Viettel TP.HCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa chính thức ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Việc hợp tác giữa Viettel TP.HCM và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm hướng đến xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện phục vụ cộng đồng kinh doanh Việt Nam. Theo thỏa thuận, Viettel TP.HCM và ACB sẽ phối hợp triển khai các giải pháp số hóa trong quản trị, bán hàng và thanh toán điện tử dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và hộ kinh doanh.

Viettel TP.HCM hợp tác Ngân hàng ACB hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số- Ảnh 1.

Viettel TP.HCM và Ngân hàng TMCP Á Châu hợp tác về chuyển đổi số hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa

ẢNH: CTV

Mục tiêu của chương trình là giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tối ưu quy trình và tuân thủ quyết định chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai từ ngày 1.1.2026. Trong khuôn khổ hợp tác, Viettel TP.HCM cung cấp phần mềm bán hàng thông minh Tendoo, hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice, và chữ ký số Viettel-CA - giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu, chi phí, lập sổ kế toán, tờ khai thuế, và thanh toán trực tuyến ngay trên một nền tảng duy nhất. Phía ACB sẽ cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng số, tài khoản thanh toán, và các ưu đãi vay vốn linh hoạt, đồng thời phối hợp truyền thông và hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói. Hai bên thống nhất triển khai hai gói ưu đãi chuyển đổi số dành riêng cho khách hàng hộ kinh doanh mở mới tài khoản tại ACB. Các gói giải pháp được thiết kế giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ số, số hóa hoạt động tài chính - kế toán, đồng thời tiết kiệm tới 70% thời gian và 50% chi phí vận hành.

Ông Ngô Mạnh Hùng - Giám đốc Viettel TP.HCM cho biết - Viettel TP.HCM cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Việc hợp tác cùng ACB sẽ giúp chúng tôi mang đến cho hộ kinh doanh những giải pháp số trọn gói, thiết thực và phù hợp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó tổng giám đốc ACB cũng chia sẻ, ngân hàng luôn hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính thuận tiện, an toàn và đồng hành cùng doanh nghiệp. Sự hợp tác với Viettel giúp mở rộng giá trị dịch vụ, tạo điều kiện để khách hàng của hai bên được hưởng trọn vẹn các tiện ích của công nghệ và tài chính số.

Tin liên quan

Viettel TP.HCM và HEPZA ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số

Viettel TP.HCM và HEPZA ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số

Viettel TP.HCM và HEPZA ký hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới xây dựng KCN - KCX xanh, thông minh.

Khám phá thêm chủ đề

Viettel Viettel TP.HCM ACB hộ kinh doanh chuyển đổi số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận