Viettel TP.HCM và HEPZA ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 25.9, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) và Viettel TP.HCM ký hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng các KCN - KCX thành phố theo mô hình xanh, thông minh và bền vững, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Viettel TP.HCM và HEPZA ký hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số ẢNH: VT

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào ba trụ cột chính. Đó là nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của HEPZA như triển khai chính quyền số cấp Ban quản lý; Đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030, 40% doanh nghiệp trong KCN - KCX có hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; thu hút doanh nghiệp công nghệ cao và các tập đoàn dẫn đầu chuỗi cung ứng toàn cầu đến đầu tư. Cuối cùng là phát triển nguồn nhân lực số với mục tiêu 100% công chức, viên chức của HEPZA được trang bị kỹ năng số; 1 - 3% có trình độ chuyên sâu về công nghệ thông tin...

Ông Bùi Minh Trí - Trưởng ban quản lý các KCX - KCN TP.HCM nhấn mạnh: Chúng tôi xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tạo động lực phát triển bền vững cho các KCN - KCX. Sự đồng hành của Viettel sẽ góp phần quan trọng giúp HEPZA hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Theo ông Ngô Mạnh Hùng - Giám đốc Viettel TP.HCM - với thế mạnh về hạ tầng viễn thông, các giải pháp công nghệ thông tin, điện toán đám mây và an toàn thông tin, Viettel TP.HCM cam kết đồng hành cùng HEPZA trong công cuộc chuyển đổi số. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác này sẽ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn tạo động lực để cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp TP.HCM bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ sản xuất toàn cầu.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ký kết hợp tác giữa HEPZA và Viettel không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM bứt phá về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu cả nước vào năm 2045.