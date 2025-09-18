Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Viettel đưa gần 1.000 trạm 5G phục vụ Quốc khánh lên mạng lưới

Nguồn: Viettel
18/09/2025 18:30 GMT+7

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo thông tin dịp đại lễ Quốc khánh, Viettel thu hồi các trạm phát sóng 5G để lắp đặt lên mạng lưới mở rộng vùng phủ.

Đây cũng là khởi đầu kế hoạch lớn nhất năm 2025 của Viettel: lắp đặt mới hơn 22.000 trạm phát sóng 5G trên toàn quốc. Ông Đỗ Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 1 của Tổng công ty Mạng lưới Viettel, cho biết gần 1.000 trạm tạm đã được thu hồi trong 5 ngày, nhanh gấp ba lần so với quy trình thông thường.

Các trạm phát này đều là thiết bị 5G hiện đại vừa được nhập khẩu vào tháng 8.2025, một trong những lô hàng đầu tiên cho kế hoạch mở rộng mạng 5G của Viettel. Theo đó, sẽ có hơn 22.000 trạm 5G được lắp đặt, tích hợp và phát sóng trước ngày 31.12, lũy kế đạt 29.000 trạm 5G, đánh dấu chiến dịch phát triển hạ tầng có quy mô kỷ lục của Viettel.

Viettel đưa gần 1.000 trạm 5G phục vụ Quốc khánh lên mạng lưới- Ảnh 1.

Các kỹ sư Viettel đang thu hồi trạm phát 5G

ẢNH: LÊ MINH SƠN

Theo kế hoạch, số lượng trạm lắp đặt mới năm 2025 gấp 3 lần số trạm khi Viettel khai trương dịch vụ 5G vào tháng 10.2024 (6.500 trạm) và gấp đôi tổng số trạm 5G của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam tính đến tháng 6.2025 (11.000 trạm).

Mạng 5G còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra tự nhiên và khai mở các giá trị mới trong kinh tế số, phát triển xã hội số. 

