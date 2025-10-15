Sau 1 năm, Viettel triển khai được 2.300 trạm phát sóng 5G 'make in Vietnam'

Hôm nay 15.10 Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) và Qualcomm phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "5G Open RAN Connect 2025". Đây là sự kiện có tính bước ngoặt quan trọng khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ 5G toàn cầu, với công bố triển khai rộng rãi trạm phát sóng 5G "make in Vietnam".

Hành trình từ nghiên cứu đến phát triển thương mại sản phẩm "make in Vietnam" trạm 5G Open RAN ẢNH: VTH

5G Open RAN Connect là sự kiện thường niên về lĩnh vực Open RAN (mạng truy nhập vô tuyến mở) tại Việt Nam, năm nay là năm thứ 2. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia viễn thông hàng đầu thế giới như Hiệp hội Di động toàn cầu (GSMA), Hiệp hội Open RAN (ORAN Alliance), Tập đoàn Qualcomm, Gartner…

Tại hội thảo, Viettel High Tech thông báo, đơn vị đã triển khai 2.300 trạm 5G Open RAN, theo kế hoạch là triển khai 2.500 trạm trên toàn quốc vào cuối năm 2025. Để có được kết quả này, từ năm 2022 đến nay, Tập đoàn Qualcomm của Mỹ đã hợp tác cùng Viettel từ khâu thiết kế, thử nghiệm đến thương mại hóa.

Đáng chú ý, nhờ ứng dụng nền tảng Open RAN, Viettel High Tech rút ngắn một nửa thời gian phát triển sản phẩm, chỉ còn 12 tháng so với quy trình truyền thống 24 tháng. Sau khi triển khai thành công trong nước, Viettel dự kiến mở rộng ra thị trường Ấn Độ, UAE, Mỹ…, đồng thời phát triển thế hệ 5G-Advanced, 6G và mạng tự động cấp độ 4.

Trong hội thảo, các chuyên gia viễn thông hàng đầu thế giới ghi nhận những bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển 5G, đặc biệt là trong thương mại hóa công nghệ Open RAN. Việc triển khai phạm vi rộng trạm 5G Open RAN Connect 2025 đã trở thành bước ngoặt quan trọng khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ 5G toàn cầu.

Theo đại diện GSMA, việc Viettel triển khai hơn 2.300 trạm Open RAN không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho năng lực kỹ sư Việt Nam và tầm nhìn chiến lược quốc gia. Còn theo đại diện tổ chức phân tích công nghệ hàng đầu thế giới Gartner thì Viettel nổi lên như một nhà cung cấp mới đầy tiềm năng với năng lực triển khai quy mô lớn và công nghệ tiên tiến nhờ nghiên cứu, phát triển Open RAN.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin ẢNH: HẢI DANH

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ KH-CN), cho rằng việc Viettel High Tech lựa chọn nghiên cứu và phát triển Open RAN là đúng với mục tiêu mà Bộ KH-CN hướng tới: "Việt Nam phải làm chủ thiết kế, nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G - như một biểu tượng của năng lực tự chủ công nghệ quốc gia".

Viettel High Tech đã đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nước có năng lực tự chủ trong nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị 5G. Việc triển khai diện rộng thiết bị 5G Open RAN không chỉ là thành tựu của Viettel và Qualcomm mà còn là thành tựu của ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam.

"Các bạn đã chứng minh rằng người Việt Nam có thể làm chủ những công nghệ khó nhất, phức tạp nhất, ở trình độ cao nhất. Và quan trọng hơn, các bạn đưa sản phẩm Make in Vietnam ra thế giới", ông Lịch nói.