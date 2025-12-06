Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 6.12.2025: Trong nước đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng một lượng

An Yến
An Yến
06/12/2025 08:47 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên và tiếp tục chênh lệch gần 21 triệu đồng so với thế giới.

Sáng 6.12, giá vàng trong nước đồng loạt đứng yên. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn được mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tiếp tục duy trì chiều mua vào 149,5 triệu đồng, bán ra 152 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 150 triệu đồng và bán ra 153 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 151 triệu đồng và bán ra 154 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay 6.12.2025: Trong nước đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng một lượng- Ảnh 1.

Giá vàng trong nước sáng 6.12 đứng yên nhưng cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đi ngang ở mức 4.197,3 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 133,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 20,7 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 18,5 triệu đồng.

Kim loại quý duy trì khi các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng rằng ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất, nhất là sau báo cáo lạm phát tháng 9 ở mức thấp. Hôm qua, báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ, đều khớp dự báo của các nhà kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) - loại trừ giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,2% so với tháng trước, khớp với kỳ vọng. Nếu so với cùng kỳ, PCE lõi tăng 2,8%, thấp hơn so với mức 2,9% của tháng 8.

Báo cáo này đã bị trì hoãn trước đó do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Dù được công bố muộn, các nhà phân tích cho rằng dữ liệu PCE tháng 9 vẫn mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho những tháng cuối năm. Các quan chức Fed thường sử dụng chỉ số PCE làm thước đo chính để điều chỉnh chính sách tiền tệ. Lạm phát yếu hơn dự báo càng củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.sẽ công bố trong hôm nay để tìm manh mối về triển vọng chính sách của Fed ngay trước thềm cuộc họp sắp diễn ra.

