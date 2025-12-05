Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 5.12.2025: Bật tăng trở lại gần nửa triệu đồng một lượng

An Yến
An Yến
05/12/2025 08:57 GMT+7

Giá vàng miếng trong nước tăng trở lại bất chấp thế giới vẫn trên đà đi xuống.

Sáng 5.12, giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi giảm sâu cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bật tăng 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vào lên 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với đầu ngày hôm qua thì mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn giảm 300.000 đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 600.000 đồng, đưa giá mua xuống 149,6 triệu đồng, bán ra 151,9 triệu đồng sau một ngày. Bảo Tín Minh Châu mua vào 150,3 triệu đồng và bán ra 153,3 triệu đồng, thấp hơn một ngày trước 500.000 đồng…

Giá vàng hôm nay 5.12.2025: Bật tăng trở lại gần nửa triệu đồng một lượng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng sáng 5.12 bật tăng trở lại

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm 13 USD so với hôm qua, xuống 4.198 USD/ounce. Kim loại quý đi lùi khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Hiện các nhà đầu tư đang dõi theo dữ liệu lạm phát Mỹ qua báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ công bố trong hôm nay để tìm manh mối về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp tháng 12.

Báo cáo việc làm của ADP vừa công bố cho thấy, khu vực tư nhân tại Mỹ đã giảm 32.000 việc làm trong tháng 11, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 40.000 việc làm từ Dow Jones. Đây là mức giảm mạnh nhất trong hơn 2 năm rưỡi. Điều đó khiến kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất tại kỳ họp cuối cùng trong năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 9 - 10.12 tới. Hơn 100 chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Fed sẽ giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) trong bối cảnh ngân hàng trung ương này tìm cách hỗ trợ thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyên gia phân tích Edward Meir từ Marex nhận định trên CNBC rằng, thị trường có lẽ sẽ không có nhiều biến động từ nay đến tuần tới. Trong đó, khả năng cao giá vàng sẽ dao động trong một biên độ hẹp không mấy sôi động.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
