Giá vàng hôm nay 30.11.2025: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Sáng 30.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 152,9 triệu đồng/lượng, bán ra 154,9 triệu đồng, tăng 4,5 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần chỉ còn lãi 2,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng tăng 4,1 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 150,6 triệu đồng và bán ra 153,1 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần còn lãi được 1,6 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 3,9 đồng khi mua vàng nhẫn lên 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Dù tăng cao nhưng chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần chỉ còn lãi 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng tăng cao nhưng người mua lãi ít ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 154 USD sau một tuần, lên 4.218,4 USD/ounce và đạt mức cao nhất trong hai tuần. Kim loại quý lên cao khi các nhà đầu tư kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 tới.

Điều này khiến nhiều nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới có 14 nhà phân tích Wall Street tham gia thì 11 người, tương ứng 79% dự báo giá vàng sẽ tăng trong khi chỉ 1 người cho rằng vàng sẽ quay đầu giảm; có 2 người, tương ứng 14% nhận định kim loại quý đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 260 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì 183 người, chiếm 70% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và ngược lại có 29 người, tương ứng 11% nhận định kim loại quý sẽ giảm. Còn 48 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 19% cho rằng vàng đi ngang.

