Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 4.12.2025: Đứng yên nhưng người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

An Yến
An Yến
04/12/2025 08:51 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới giảm nhẹ khi kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất ngày càng tăng.

Sáng 4.12, giá vàng miếng SJC đứng yên như cuối ngày hôm qua. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC  tiếp tục mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng mua và bán vàng miếng bằng Công ty SJC. Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi khi Công ty SJC mua vào 150 triệu đồng, bán ra 152,5 triệu đồng; Công ty PNJ tiếp tục mua vào 150,6 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 150,6 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 150,8 triệu đồng và bán ra 153,8 triệu đồng…

Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng nên người mua vào sẽ bị lỗ ngay dù thị trường không biến động.

Giá vàng hôm nay 4.12.2025: Đứng yên nhưng người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 4.12 trong nước đứng yên

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm nhẹ gần 8 USD so với hôm qua, xuống 4.211 USD/ounce. Báo cáo việc làm của ADP vừa công bố cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ đã giảm 32.000 việc làm trong tháng 11, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 40.000 việc làm từ Dow Jones. Bất chấp những số liệu khó khăn, nhà đầu tư có thể đang kỳ vọng rằng tình trạng suy giảm việc làm ở khu vực tư nhân sẽ khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tại cuộc họp cuối cùng của năm diễn ra vào ngày 10.12 tới đây. Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho hay dữ liệu việc làm ADP thấp hơn kỳ vọng, cộng với việc bạc vượt đỉnh lịch sử qua đêm, đang tạo lực đẩy cho giá vàng. 

Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư đang dự báo xác suất 89% Fed sẽ hạ lãi suất. Nhà đầu tư dự báo rằng môi trường lãi suất thấp hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tạo cú hích cho nền kinh tế Mỹ, dẫn đến các cổ phiếu tài chính quan trọng như Wells Fargo và American Express đi lên. Nếu lãi suất thấp cũng thúc đẩy giá vàng tăng. Thị trường vẫn đang chờ đợi dữ liệu chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 - vốn đã bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa từ đầu tháng 10 - dự kiến công bố vào ngày mai 5.12. PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Fed và góp phần để cơ quan này ra quyết định liên quan về chính sách tiền tệ nói chung hay lãi suất nói riêng.

