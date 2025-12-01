Giá vàng miếng SJC tăng sát mức 156 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Tập đoàn Doji tăng giá mua vàng miếng SJC lên 153,7 triệu đồng, bán ra 155,7 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào lên 154,2 triệu đồng, bán ra 155,7 triệu đông. Công ty Phú Quý mua vào 152,7 triệu đồng, bán ra 155,7 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá mua lên 154,2 triệu đồng, bán ra 155,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn tăng thêm 400.000 - 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào tăng lên 151,4 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, giá mua vào lên 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn tăng lên trên 155 triệu đồng/lượng ẢNH; NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước tăng dù kim loại quý thế giới vẫn xoay quanh mức giá 4.235 USD/ounce. Theo báo cáo mới từ Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ, nhu cầu vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những tháng tới, do việc cắt giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm, những thách thức về tài chính và tình hình chính trị bất ổn tại Mỹ. Giá vàng gần đây đã phục hồi một phần mức giảm từ cuối tháng 10, và USB kỳ vọng nhu cầu kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới

UBS đã nâng mục tiêu giá vàng giữa năm 2026 lên 4.500 đô la/ounce - tăng từ mức 4.200 đô la trước đó. Ngân hàng này cũng nâng mục tiêu giá vàng tăng thêm 200 đô la lên 4.900 đô la/ounce do rủi ro chính trị và tài chính có thể tăng đột biến, nhưng vẫn giữ nguyên dự báo giá giảm ở mức 3.700 đô la/ounce.

Các nhà phân tích của UBS cho biết triển vọng tài chính ngày càng xấu đi của Mỹ có thể sẽ hỗ trợ việc mua vàng của ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư và họ kỳ vọng nhu cầu đối với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sẽ vẫn mạnh vào năm 2026. Mặt khác, họ cảnh báo rằng thái độ cứng rắn tiềm tàng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và rủi ro bán vàng của ngân hàng trung ương vẫn là những thách thức chính đối với triển vọng tăng giá của họ.