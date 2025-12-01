Giá vàng hôm nay 1.12.2025: Tăng lên mức kỷ lục

Giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao kỷ lục vào đầu tuần khi thêm 300.000 - 600.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 153,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 155,2 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC thêm 600.000 đồng/lượng, lên mức cao nhất với 155,5 triệu đồng chiều bán ra và mua vào 154 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng 400.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 154,1 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 150,9 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng…

Vàng miếng SJC lập đỉnh mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng trong nước tăng nhanh, lên mức kỷ lục mới, trong khi kim loại quý thế giới còn cách mức đỉnh đạt được hồi tháng 10 khoảng 150 USD/ounce. Giá vàng thế giới biến động mạnh vào đầu tuần, sau khi tăng từ 4.206 USD mỗi ounce lên 4.235 USD, kim loại quý đã giảm trở lại mức 4.221 USD. Dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất USD trong kỳ họp tháng 12 đã hỗ trợ vàng tăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 58,6% và phá mốc 4.000 USD vào ngày 8.10. Tổ chức Goldman Sachs cho biết hơn 70% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025, trong khi chỉ hơn 5% dự đoán giá giảm về mức 3.500 - 4.000 USD.

Một số nhà phân tích cho rằng, từ nay cho đến khi Fed công bố quyết định lãi suất tháng 12, giá vàng có thể tiếp tục nhích lên nhưng khó bứt phá mạnh. Thị trường đã sớm phản ánh kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, nên rủi ro hiện tại nằm ở khả năng Fed không cắt giảm. Dù vậy, đáy hình thành sau mức đỉnh của tháng 10 nhiều khả năng đã được thiết lập và giá vàng có thể dao động tích lũy trước khi bước vào một nhịp tăng mới. Nhu cầu vàng tăng được nhìn nhận gắn với các yếu tố vĩ mô kéo dài như lạm phát, bất ổn địa chính trị và áp lực giảm giá của đồng USD.