Giá vàng neo cao

7 đơn vị đang xin giấy phép sản xuất vàng miếng

Theo Nghị định 232/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ cấp hạn mức nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp (DN), NH thương mại trước ngày 15.12 hằng năm cho các năm tiếp theo.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, cho biết đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có đơn vị nào của hội được cấp giấy phép sản xuất kinh doanh vàng miếng nên chưa đến giai đoạn được cấp giấy phép nhập khẩu vàng. Chưa kể, hàng loạt DN, NH vi phạm được công bố trước đó phải khắc phục vi phạm thì mới đủ điều kiện cấp giấy phép.

Liên quan đến việc này, giữa tháng 11, phản hồi công văn của NHNN, Bộ Tài chính cung cấp thông tin về quyết định thanh tra, kiểm tra đối với 7 DN, NH thương mại xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng bao gồm ACB, Techcombank, VPBank, Công ty CP Vàng bạc đá quý ASEAN (AJC), Công ty Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Ghi nhận đến ngày 14.11, không có đơn vị nào vi phạm hành chính về hải quan.

NHNN chưa cấp giấy nhập khẩu vàng nguyên liệu



Mặc dù hiện nay NHNN chưa cấp hạn mức nhập khẩu vàng cho đơn vị nào nhưng thị trường vàng không còn tình cảnh khan hiếm vàng như trước. Một số công ty hiện đã bán vàng nhiều hơn. Đơn cử ngày 5.12, Công ty Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi khách 50 chỉ nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long, trả luôn chứ không chờ nhiều ngày sau đến lấy như trước. Công ty Bảo Tín Minh Hải áp dụng chính sách "nhận đặt trước - trả hàng sau" từ ngày 5.12 là mua 50 chỉ trở xuống, thời gian trả hàng là 15 ngày; từ 51 - 100 chỉ, thời gian trả là 20 ngày; trên 100 chỉ, thời gian là 25 ngày. Ngoài ra, công ty cũng thông tin: "Vàng tích trữ sẽ không bán giới hạn lượng, mà sẽ áp dụng theo chính sách đặt trước và trả hàng theo số lượng như trên. BTMH chưa hỗ trợ nhận đặt vàng tích trữ online". Còn Công ty SJC vẫn áp dụng khối lượng bán vàng cho mỗi khách 1 lượng vàng miếng SJC, 1 chỉ vàng nhẫn.

Thị trường ngóng tin giấy phép vàng

Những ngày gần đây, giá vàng đã bật tăng trở lại nhưng lực mua bán vàng trên thị trường vẫn rất yếu. Ngày 5.12, các đơn vị kinh doanh vàng 2 lần tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty SJC, Tập đoàn Doji mua vào với giá 152,9 triệu đồng, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 153 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 151,9 triệu đồng, bán ra 154,9 triệu đồng/lượng… Chỉ trong vòng 1 tháng, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 8 triệu đồng, tương đương mức lên giá 5,3%. Còn vàng nhẫn tăng giá mạnh hơn khi thêm 9 triệu đồng/lượng, tương đương 6,1%. Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC ngày 5.12 lên 150 triệu đồng, bán ra 152,6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi mua vào 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng/lượng...

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, lý giải nguồn hàng trên thị trường trở nên dồi dào hơn khi lực mua yếu đi. Một lý do nữa là giá vàng nguyên liệu trên thị trường hiện nay khoảng 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán thành phẩm cao. Mỗi lượng vàng nhẫn bán ra chênh lệch đến 12 - 14 triệu đồng/lượng, mang lại lợi nhuận đáng kể nên các công ty cũng đẩy mạnh nguồn hàng. Chứ thực tế, chưa có thông tin đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu nên thông tin này hiện chưa tác động đến thị trường. Tương tự, ông Huỳnh Trung Khánh cũng cho rằng: "Thị trường sẽ có động thái rõ ràng khi đến sát ngày 15.12. Nhưng với quy trình cấp phép, nhập vàng thì những đơn vị có được cấp giấy phép cũng sẽ chờ qua năm 2026 mới có thể thực hiện. Khi NHNN cấp hạn mức cho các đơn vị, bổ sung nguồn cung thì lúc này mức giá vàng trong nước sẽ rút ngắn mức đắt đỏ".

Theo tính toán của Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, nhu cầu vàng làm nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, vàng trang sức trung bình khoảng 50 tấn/năm, tương đương khoảng 5 tỉ USD/năm (khoảng 420 triệu USD/tháng). Sau khi đưa vào sản xuất, chế tác 1/2 để đáp ứng nhu cầu trong nước, 1/2 để xuất khẩu, tức 25 tấn để xuất khẩu nhằm có thể thu về từ 3,5 - 5 tỉ USD; trong đó giá trị sức lao động chiếm tới trên 30% giá trị sản phẩm xuất khẩu. Như vậy việc cho DN nhập vàng nguyên liệu về sản xuất, chế tác thành vàng trang sức, mỹ nghệ thì không những đáp ứng cho nhu cầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu tái tạo lại được nguồn ngoại tệ khá lớn cho đất nước.