Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ thanh khoản, ổn định tỷ giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/12/2025 15:50 GMT+7

Trong những ngày gần đây, lãi suất tiền đồng (VND) trên thị trường liên ngân hàng tăng vượt mức 7%/năm, lãi suất huy động tiết kiệm cũng tăng cao.

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN cho biết, thời gian gần đây, một số tổ chức tín dụng (TCTD) gia tăng nhu cầu thanh khoản. Để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các TCTD để ổn định thị trường tiền tệ. NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động điều tiết phù hợp bằng các công cụ, giải pháp với thời điểm và liều lượng hợp lý, vừa hỗ trợ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ thanh khoản, ổn định tỷ giá- Ảnh 1.

NHNN sẽ sử dụng linh hoạt các công cụ trên trong từng giai đoạn đáp ứng thanh khoản trên thị trường

ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo ông Phạm Chí Quang, từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Do đó, đến ngày 5.12, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2024; thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt.

Thời gian qua, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND trong một số giai đoạn chịu áp lực từ một số yếu tố bên ngoài và biến động ngắn hạn của thị trường. Đến nay, các yếu tố này đã có dấu hiệu ổn định hơn, trong khi hoạt động thương mại và các cán cân đối ngoại của Việt Nam tiếp tục duy trì khả quan. Trên cơ sở các yếu tố nền tảng vĩ mô được duy trì, cân đối cung - cầu ngoại tệ trong trung và dài hạn dự kiến được hỗ trợ, tạo điều kiện cho môi trường tỷ giá ổn định hơn.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trong quá trình đó, những kỳ vọng tỷ giá không hợp lý sẽ được thị trường điều chỉnh khi các yếu tố nền tảng tiếp tục phản ánh vào diễn biến thực tế.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng cao. Ngày 3.12, lãi suất kỳ hạn qua đêm lên 7,48%/năm, 1 tuần 7,49%, 2 tuần 7,48%/năm, 1 tháng 6,9%/năm, 3 tháng 7,28%/năm… Doanh số tập trung vào kỳ hạn qua đêm là chính, hơn 780.000 tỉ đồng.


