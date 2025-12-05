Bùng nổ kinh tế phong cách sống tại TP.HCM

"Lifestyle được xem như một hướng phát triển mới, góp phần định hình bản sắc đô thị và hỗ trợ mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống vào năm 2030", ông Lê Trí Thông cho hay.

Kinh tế Lifestyle bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ nhờ sự thay đổi rõ rệt hành vi tiêu dùng từ "ăn no, mặc ấm" sang "ăn ngon, mặc đẹp và sống chất". Người tiêu dùng tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM, dần quan tâm những sản phẩm - dịch vụ thể hiện cá tính, giá trị thẩm mỹ và chiều sâu trải nghiệm và phong cách sống. Khi tìm kiếm sản phẩm, họ không chỉ so sánh các thông số kỹ thuật hay giá cả, mà đề cao mức độ phù hợp với phong cách sống, cá tính và hình ảnh bản thân đang xây dựng. Những yếu tố vô hình như câu chuyện thương hiệu, không gian mua sắm, chất lượng tư vấn hay dịch vụ hậu mãi cũng ngày càng có vai trò quyết định trong việc lựa chọn và đánh giá sản phẩm - dịch vụ. Tiêu dùng vì thế không còn đơn thuần là hành động mua bán, mà trở thành "ngôn ngữ cá nhân" - nơi mỗi lựa chọn là cách thể hiện thế giới quan và hệ giá trị của người mua.

Ông Lê Trí Thông phát biểu tại hội thảo ẢNH: Q.Q

Ông Thông phân tích, TP.HCM hội tụ nhiều điều kiện đặc thù như quy mô dân số lớn, môi trường văn hóa cởi mở và mức chi tiêu cao cho các hoạt động gắn với phong cách sống. Thành phố cũng tập trung rất nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề liên quan trực tiếp đến nền kinh tế Lifestyle như du lịch, thể thao, ẩm thực, thời trang, trang sức, nghệ thuật… Bên cạnh đó, thành phố còn sở hữu lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao về thiết kế, tiếp thị, biểu diễn và tổ chức sự kiện - những mảnh ghép quan trọng để thúc đẩy các hoạt động kinh tế theo hướng đề cao trải nghiệm và phong cách sống.

"Để phát triển kinh tế Lifestyle một cách bền vững, TP.HCM cần một chiến lược tổng thể nhằm xác định rõ "chất riêng" của mình. Việc định hình bản sắc riêng biệt và có tính nhận diện cao sẽ giúp thành phố tránh tình trạng phát triển dàn trải, thiếu điểm nhấn, trùng lặp với những đô thị Lifestyle lớn trên thế giới như Seoul, Milan, Paris hay Bangkok", ông Thông chia sẻ.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Stefano Canali - Chủ tịch và CEO của CANALI nhận định rằng Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM, đang vươn lên như một thị trường đầy tiềm năng. Sự phát triển nhanh của tầng lớp trung lưu cùng sự nổi bật của một thế hệ người tiêu dùng mới đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm những giá trị tinh tế, có chiều sâu và mang tính cá nhân hóa trong hành trình mua sắm. Ngày càng nhiều khách hàng Việt Nam ưu ái các sản phẩm tôn vinh giá trị thủ công và tinh thần tối giản, phù hợp với xu hướng "xa xỉ thầm lặng" (Whispered Luxury) - triết lý đề cao sự sang trọng kín đáo, không phô trương, chú trọng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân hơn là hình thức.