Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025: Phó thủ tướng kêu gọi giới trẻ TP.HCM khởi nghiệp

Chương trình có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), sự tham gia của UNESCO, RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC, talkshow quy tụ hơn 500 bạn trẻ tiêu biểu tham dự.

Chia sẻ với "thế hệ thông minh đương thời", Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn bộc bạch "như trẻ lại" khi được hòa mình vào không khí đầy sức sống, trí tuệ và khát vọng của "talkshow thế hệ thông minh đương thời". Ông nhấn mạnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai nhiều quyết sách mang tính lịch sử. Trong đó, quyết sách đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng nhất để kiến tạo nền tảng cho một quốc gia số, một xã hội số và một nền kinh tế xanh. Đây không chỉ là xu thế mà là mệnh lệnh của tương lai.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26.11 tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Talkshow có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và nhiều tổ chức quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó thủ tướng đánh giá việc diễn đàn dành riêng một talkshow cho giới trẻ chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của thành phố, Chính phủ dành cho giới trẻ. Thế hệ trẻ luôn được đặt vị trí trung tâm của phát triển. Từ góc độ Chính phủ, Phó thủ tướng cho rằng, thế hệ trẻ là tài sản quý giá, chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố xây dựng một Việt Nam hùng cường.

"Lợi thế lớn nhất của Việt Nam là có gần 100 triệu dân, đặc biệt thế hệ trẻ với tố chất thông minh, sáng tạo và đầy khát vọng... Việt Nam may mắn có "dân số vàng", nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành "tư duy vàng" hay "năng lực vàng" nếu người trẻ không chủ động vươn lên, tự trang bị tri thức và kỷ luật để dẫn dắt thời đại. Không ai có thể chuẩn bị tương lai cho người trẻ tốt hơn chính các bạn trẻ", Phó thủ tướng chia sẻ.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại talkshow dành cho người trẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính vì vậy, Chính phủ chỉ có thể mở đường - bằng thể chế, bằng hạ tầng số, bằng chính sách khuyến khích đổi mới. Nhưng thành công hay không - không chỉ dựa vào chính sách của Nhà nước, mà quan trọng hơn cả là tinh thần tự học, tự đổi mới, tự chịu trách nhiệm và dám hành động ngay hôm nay của mỗi người trẻ Việt Nam.

Theo đó, chủ đề "Thế hệ thông minh đương thời" - chủ đề talkshow mở màn diễn đàn đã nói lên tất cả. Thông minh không chỉ là thông minh về công nghệ, về AI, về lập trình, mà là tư duy nhạy bén, có tư duy phản biện, có khả năng giải quyết vấn đề của xã hội nhằm kiến tạo giá trị nhân văn. Đương thời nghĩa là ngay bây giờ, không phải tương lai bởi đất nước không thể chờ đợi. Thế nên, Phó thủ tướng gửi gắm: thế hệ trẻ hãy khởi nghiệp, nhưng đừng chỉ khởi nghiệp để làm giàu cho bản thân, gia đình mà vì tương lai tươi sáng của dân tộc, vì thế giới xanh, hòa bình...

Ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) - phát biểu tại diễn đàn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, cơ hội dành cho giới trẻ chưa bao giờ mở rộng như hôm nay, tuy vậy đi kèm là thách thức. Ông cho rằng, các bạn là "thế hệ thông minh đương thời" những người được sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên số, với tư duy cởi mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội. "Các bạn không chỉ là những người thụ hưởng mà còn là trung tâm của sự chuyển đổi; là nguồn lực của thành phố, của đất nước, hôm nay và ngày mai...", ông nói.

Về phía thành phố, Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất thông qua 3 định hướng: Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số như phát triển hạ tầng băng thông rộng, phủ sóng 5G, và xây dựng nền tảng dữ liệu mở (Open Data); đầu tư vào nguồn nhân lực bằng chính sách hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu để đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI và các nhà khoa học dữ liệu, đảm bảo các bạn có đủ kỹ năng để dẫn dắt nền kinh tế số; hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo và quan trọng nhất là tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, chấp nhận thử nghiệm (sandbox) để các ý tưởng mới được bay cao. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng không gian sáng tạo và kiến tạo những cơ hội tốt nhất để mỗi bạn trẻ được học tập, thử nghiệm, phát triển và tỏa sáng - xứng đáng với vai trò là động lực trung tâm của một thành phố thông minh, năng động và hội nhập sâu rộng.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại talkshow, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cũng chia sẻ nhiều về xu hướng phát triển toàn cầu trong kỷ nguyên số, khơi dậy tinh thần của giới trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi xanh và số, hướng tới phát triển bền vững dưới góc nhìn toàn cầu; thảo luận chủ đề "Voice of the NOW - Tiếng nói của thế hệ thông minh đương thời" cùng 6 đại diện trẻ Việt Nam, gồm sinh viên tiêu biểu RMIT, nhà khởi nghiệp, doanh nhân trẻ, trí thức, viên chức và đại diện Global Shapers Community TP.HCM...



