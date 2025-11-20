Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Qua khảo sát, Phó thủ tướng nhận xét các địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 (Diễn đàn) đều có cơ sở vật chất tốt, không gian thoáng đãng; công tác chuẩn bị đang được tiến hành bài bản, đúng tiến độ. Đồng thời gợi ý TP.HCM có thể chọn Thisky Hall làm địa điểm cố định tổ chức Diễn đàn trong thời gian tới.

Phó thủ tướng yêu cầu mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước ngày 24.11, bảo đảm công tác tổ chức trọng thị, hiếu khách, thành công không chỉ về nội dung, mà cả phần lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn vốn là thương hiệu của Việt Nam.

Ngoài ra, Phó thủ tướng đề nghị Ban tổ chức lưu ý tổ chức giao thông thật tốt tại khu vực Trung tâm hội nghị GEM; bố trí thêm không gian cho các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi; không gian cho phóng viên báo chí tác nghiệp vừa thuận tiện nhưng có trật tự; chương trình nghệ thuật tại tiệc chiêu đãi phải bảo đảm đặc sắc, ấn tượng, hiện đại.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các phiên đối thoại trong Diễn đàn phải ngắn gọn và chủ đạo là các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa Chính phủ và lãnh đạo các đoàn quốc tế ẢNH: VGP/ HẢI MINH

Trước đó, chiều 19.11, làm việc với UBND TP.HCM để rà soát công tác chuẩn bị cho Diễn đàn, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025 sẽ có sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương.

Phó thủ tướng yêu cầu các phiên đối thoại trong diễn đàn phải ngắn gọn, sắc sảo. Diễn đàn sẽ phải chủ đạo là các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa Chính phủ và lãnh đạo các đoàn quốc tế; lãnh đạo TP.HCM và đối tác các nước, các địa phương; cùng các cuộc gặp, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phó thủ tướng kiểm tra công tác tổ chức nơi diễn ra Diễn đàn ẢNH: VGP/ HẢI MINH

Cập nhật đến ngày 17.11, đã có 22 đoàn lãnh đạo bộ, ngành, địa phương các nước, các tổ chức quốc tế; 75 đoàn từ các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á xác nhận tham dự Diễn đàn.

Dự kiến, trong khuôn khổ Diễn đàn, TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) sẽ công bố tuyên bố chung về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, có 10 thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghệ, dữ liệu fintech, vi mạch, logistics và cảng biển được ký kết tại sự kiện CEO500 - TEA Connect.

Được tổ chức tại Thiskyhall Sala (phường An Khánh, TP.HCM), Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" sẽ có nhiều hoạt động cấp cao xuyên suốt trong 3 ngày 25, 26 và 27.11. Diễn đàn sẽ mở đầu vào ngày 25.11 bằng talkshow truyền cảm hứng dành cho giới trẻ và chương trình CEO500 - TEA Connect, kết nối lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo WEF và hơn 500 CEO toàn cầu. Buổi tối cùng ngày diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức do UBND TP.HCM chủ trì. Ngày 26.11 sẽ diễn ra phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận song phương; đối thoại giữa lãnh đạo các bộ, ngành và chuyên gia quốc tế; đối thoại chính sách giữa Thủ tướng Chính phủ và Giám đốc Điều hành WEF Stephan Mergenthaler. Ngày 27.11 sẽ có các hoạt động gồm chương trình tham quan doanh nghiệp, các địa điểm văn hóa, lịch sử, du lịch của TP.HCM; hội thảo kết nối khoa học công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước; hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam -Trung Quốc; chương trình "Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu lần thứ 1".







