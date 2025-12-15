Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Việt Nam lần đầu đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc

Lê Nam
15/12/2025 10:56 GMT+7

Dự kiến giữa tháng 12.2025, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu trong năm tại Phú Quốc, đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Du lịch sau 65 năm hình thành và phát triển.

Theo kế hoạch, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025 tại Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan tổ chức tại sân bay quốc tế Phú Quốc.

Việt Nam lần đầu đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Lễ đón sẽ gồm chương trình chào mừng tại khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc

ẢNH: LÊ NAM

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL), đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu ngưỡng phát triển mới trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng của toàn ngành. Kết quả này phản ánh hiệu quả rõ nét từ sự chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các giải pháp thúc đẩy du lịch gắn với cải thiện chính sách thị thực, mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế có ý nghĩa đặc biệt khi khẳng định sức hút và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Con số này cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực, hấp dẫn du khách nhờ nền văn hóa đặc sắc, thiên nhiên đa dạng, ẩm thực phong phú và hệ thống trải nghiệm ngày càng chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch, khi Việt Nam bắt nhịp tốt với xu thế phục hồi toàn cầu và duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Việt Nam lần đầu đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc - Ảnh 2.

Phú Quốc ngày càng trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách trong và ngoài nước

ẢNH: LÊ NAM

Thành quả này còn thể hiện niềm tin ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm. Quan trọng hơn, cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế được xem là bước đệm quan trọng để ngành du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm thương hiệu quốc gia.

Lễ đón sẽ gồm chương trình chào mừng tại khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc cùng nghi thức vinh danh ba hành khách đặc biệt là khách thứ 19.999.999, khách thứ 20.000.000 và khách thứ 20.000.001. Các vị khách này sẽ nhận nhiều phần quà mang đậm bản sắc Phú Quốc - hòn đảo sở hữu hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng cùng cảnh quan thiên nhiên trác tuyệt.

