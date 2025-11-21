Nữ đầu bếp An Giang vô địch cuộc thi 'Nghệ nhân làm bánh thế giới' tại Ý

Vượt qua thí sinh đến từ 12 quốc gia có truyền thống mạnh về nghệ thuật bánh như Mỹ, Anh, Đức, Ý, Hà Lan hay Brazil... nữ đầu bếp từ An Giang (Việt Nam) Lâm Ngọc Trân đã giành chức vô địch.

Cuộc thi do Liên đoàn Quốc tế Bánh ngọt, Kem lạnh và Chocolate (FIPGC) tổ chức hai năm một lần, được xem là một trong những đấu trường danh giá nhất của ngành bánh thế giới. Giải thưởng FIPGC là minh chứng cho tư duy sáng tạo, tay nghề và đẳng cấp cá nhân, đồng thời mở ra cơ hội phát triển quốc tế cho những nghệ nhân đoạt giải.

Đến với Milan, chị Trân mang theo tác phẩm mang tên "Việt Nam - Đất nước gấm hoa", được xây dựng suốt 7 tháng với hàng trăm giờ thiết kế, thử bánh, làm mẫu, học tạo hình và hoàn thiện chất liệu. Chiếc bánh ba tầng là một câu chuyện nghệ thuật về những cảnh sắc tiêu biểu của quê hương.

Tổng thể chiếc bánh vô địch thế giới về thiết kế và vị ngon nhất ẢNH: NVCC

Tầng 1 tái hiện ruộng bậc thang mùa vàng ở Tây Bắc với những nấc lúa uốn lượn, người nông dân thong thả thổi sáo trên lưng trâu và hình ảnh cô gái Việt trong tà áo dài trắng. Tầng 2 dẫn người xem vào không gian kỳ vĩ của Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thạch nhũ lấp lánh, cầu đá bắc qua hồ nước trong xanh cùng cảnh làng quê yên bình. Tầng 3 mô phỏng vịnh Hạ Long với núi và biển giao hòa, những ngọn núi đá vôi và mặt nước mênh mông tạo nên bức tranh hùng vĩ của di sản thiên nhiên thế giới.

Không chỉ chú trọng tạo hình, nữ nghệ nhân còn sáng tạo khi đưa bột gạo Việt Nam vào trang trí, từ hoa sen, nhà cửa, cây cối đến các chi tiết nhỏ mô phỏng tò he dân gian. "Gạo là lương thực gắn bó với người Việt. Tôi muốn chứng minh bột gạo cũng có thể dùng để tạo hình đẹp, bền, phù hợp với khí hậu và hoàn toàn có thể trở thành chất liệu mới cho nghệ nhân bánh Việt Nam", chị chia sẻ.

Phần hương vị sử dụng kem bơ caramel hạt dẻ (caramel hazelnut buttercream) được chị thử nghiệm hàng chục lần để đạt sự cân bằng về ngọt, béo và độ thơm. Chính hương vị này giúp chị chiến thắng hạng mục "Best Taste Cake" - chiếc bánh ngon nhất cuộc thi.

Hành trình 7 tháng và khoảnh khắc vỡ òa trên sân khấu Milan ẢNH: NVCC

Để chuẩn bị cho cuộc thi, chị Trân gần như gác lại toàn bộ công việc thường ngày, dành toàn bộ thời gian cho nghiên cứu và luyện tập. "Tôi đi học từ sáng đến 10 giờ đêm, có hôm học tạo hình chưa xong thì hôm sau lại đến sớm hơn để làm tiếp", chị kể.

Trong quá trình chuẩn bị, chị nhận được sự hỗ trợ từ một người bạn đồng hành phụ trách phần thạch nhũ và thủ tục hồ sơ, để chị toàn tâm vào thiết kế chính. Sự nỗ lực ấy được đền đáp khi tên Việt Nam được xướng lên trên sân khấu Milan. "Khi nghe giải bánh ngon nhất gọi tên mình, tôi vui lắm. Nhưng đến lúc họ đọc tiếp tên giải vô địch, tai tôi ù đi. Ít giây sau tôi bật khóc vì không tin mình làm được", chị xúc động nhớ lại.

Chị Lâm Ngọc Trân (đứng giữa) vỡ òa cảm xúc hạnh phúc giơ cao cúp khi được trao giải vô địch làm bánh thế giới ẢNH: NVCC

Sinh ra và lớn lên tại vùng biên giới Châu Đốc, chị Trân mê bánh từ nhỏ, mỗi lần được mẹ tặng bánh sinh nhật là một lần nuôi dưỡng ước mơ. Học xong lớp 9, chị xin mẹ theo học nghề bánh ở một người quen và bắt đầu làm bánh bán vào cuối tuần.

Sau khi trưởng thành, chị tiếp tục theo đuổi nghề một cách bài bản, học thêm ở nhiều quốc gia như Canada, Hàn Quốc và Trung Quốc để hoàn thiện kỹ thuật fondant, hoa kem bơ, hoa đậu và nghệ thuật trang trí hiện đại. "Tố chất quan trọng nhất không phải là khéo tay ngay từ đầu mà là đam mê. Có đam mê thì người thợ sẽ tự tìm tòi, tự học và khéo lên từng ngày", chị nói.

"Chiếc bánh không chỉ để dự thi mà là lời tri ân gửi đến thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Tôi muốn ai nhìn vào cũng thấy một Việt Nam đẹp, đa dạng và đầy tự hào", chị chia sẻ.