Kinh tế

Cơ hội thu hút khách du lịch Trung Quốc

Phương Nam
Phương Nam
20/11/2025 04:15 GMT+7

Trong bối cảnh nhiều hãng hàng không Trung Quốc cho phép khách hủy hoặc đổi chuyến bay tới Nhật vì căng thẳng ngoại giao, VN đứng trước cơ hội lớn trở thành điểm đến số 1 của thị trường gởi khách khổng lồ này.

Khách Trung Quốc đổi hướng

Tuần qua, Air China, China Eastern và China Southern Airlines đồng loạt "mở cửa" cho hành khách hủy hoặc đổi điểm đến các chuyến bay sang Nhật đến ngày 31.12, thị trường du lịch quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á dự báo sẽ biến động mạnh, bởi khách Trung Quốc không chỉ đông về lượng mà còn mạnh về chi tiêu. Đơn cử năm 2024, khách Trung Quốc chi tới 1.700 tỉ yen (11,2 tỉ USD) du lịch Nhật. Vì thế thị trường gởi khách này hắt hơi, du lịch nhiều nước "sổ mũi". Trong bối cảnh hiện tại, theo các chuyên gia, VN có thể "điền vào khoảng trống" này nhờ hàng loạt lợi thế.

Cơ hội thu hút khách du lịch Trung Quốc- Ảnh 1.

Du khách quốc tế, trong đó có nhiều khách Trung Quốc, tham quan và mua sắm tại Bưu điện Trung tâm TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Vietluxtour, nhận xét khả năng khách Trung Quốc chuyển hướng sang VN là "rất hiện thực và ngày càng rõ rệt". Thị trường Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, thay vì chỉ chọn Nhật Bản hay Hàn Quốc, du khách có xu hướng tìm các điểm đến gần, chi phí hợp lý và lịch trình ngắn hơn. VN nổi lên như một lựa chọn phù hợp nhờ vị trí gần, chi phí cạnh tranh và thương hiệu du lịch đang tăng trưởng.

"Thực tế hiện nhiều khách du lịch Trung Quốc đã chủ động gửi yêu cầu tìm tour thay thế đến VN, đặc biệt từ những thị trường trước đây ít tiếp cận như Thành Đô và Vũ Hán. Ngoài yếu tố chính sách, giá tour và chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Nhật Bản cũng khiến họ cân nhắc. VN đang vào tầm ngắm như một lựa chọn thay thế hoặc bổ sung rất rõ ràng", bà Thu nhấn mạnh.

Ở phân khúc khách lẻ, lượng đặt cọc tour 4 - 5 ngày Hà Nội - Hạ Long tăng khoảng 30% so với quý trước. "Đây không còn là dự báo mà đã xuất hiện hiệu ứng thực tế. Chúng tôi đang theo dõi sát để điều chỉnh sản phẩm phù hợp đúng phân khúc trung - cao cấp", bà Thu nói thêm.

Cùng chung góc nhìn, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch VinaGroup, phân tích, ngành du lịch luôn nhạy cảm với các biến động bên ngoài, nên khả năng khách Trung Quốc chuyển hướng sang VN là rất lớn. Một mặt, VN vốn là điểm đến gần gũi, thuận tiện, chi phí hợp lý và ngày càng hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc. Mặt khác, những yếu tố chính sách và biến động thị trường tại Nhật Bản khiến việc dịch chuyển dòng khách trở nên dễ xảy ra hơn.

Theo ông Mẫn, điều quan trọng nhất lúc này là năng lực chuẩn bị của hệ thống dịch vụ và doanh nghiệp (DN) lữ hành trong nước. Chúng ta cần đo lường, điều chỉnh và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng sát nhu cầu khi dòng khách tăng trưởng. Thực tế cho thấy, lượng khách quốc tế đến VN năm 2025 tiếp tục tăng đúng như dự báo hậu đại dịch. Sự tăng trưởng này đến từ năng lực ngày càng tốt hơn của DN trong việc đáp ứng nhu cầu du khách và nắm bắt xu hướng du lịch toàn cầu. Về hàng không, số chuyến bay charter từ Trung Quốc hiện chưa nhiều như trước dịch, nhưng xu hướng sẽ tăng trong thời gian tới, nhất là khi hạ tầng và chính sách được cải thiện đồng bộ.

"Xu hướng nổi bật hiện nay là du lịch trải nghiệm văn hóa lịch sử, kết hợp nghỉ dưỡng và mua sắm. Đây đều là nhóm sản phẩm thế mạnh của VN, phù hợp với thị hiếu của khách Trung Quốc, từ các đô thị di sản đến các điểm nghỉ dưỡng biển đang phát triển mạnh. Trong bối cảnh đó, việc tăng tần suất bay thẳng hoặc charter sẽ diễn ra dựa trên nhu cầu thực tế. Các hãng bay trong nước và quốc tế sẽ đóng vai trò cầu nối quan trọng để mở rộng thị trường. Cập nhật dữ liệu, dự báo xu hướng và điều chỉnh kế hoạch liên tục không chỉ là việc của DN mà còn là yêu cầu then chốt của toàn ngành du lịch nếu muốn khai thác hiệu quả cơ hội này", ông Mẫn nói.

Theo số liệu của Agoda, chỉ riêng trong tháng 7 và 8.2025, lượng tìm kiếm điểm đến VN từ du khách Trung Quốc cũng tăng gần 90%, trong đó Hà Nội tăng tới 89% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia du lịch đồng quan điểm VN đang có cơ hội lớn để hút khách Trung Quốc, nhưng quan trọng là biết tận dụng cơ hội, nhất là khi các nước trong khu vực đều tăng tốc cạnh tranh thị trường tỉ dân này.

Cạnh tranh "điền khoảng trống"

Thực tế, khách Trung Quốc luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nước. Đơn cử tại Singapore, sau thỏa thuận miễn visa song phương từ tháng 2.2024, lượng khách Trung Quốc phục hồi mạnh. Nước này cũng đẩy mạnh quảng bá trên Weibo, Xiaohongshu, Ctrip… hướng đến nhóm khách có khả năng chi tiêu cao. Tương tự, Thái Lan đang nỗ lực kích cầu bởi 9 tháng năm 2025, nước này mới đón khoảng 3,23 triệu khách Trung Quốc, mức phục hồi thấp hơn kỳ vọng. Một số thời điểm trong năm 2025, lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan còn giảm đến 33% so với trước đại dịch.

Cơ hội thu hút khách du lịch Trung Quốc- Ảnh 2.

Du khách Trung Quốc tạo nên cơ hội vàng của du lịch VN

ẢNH: NHẬT THỊNH

Với VN, dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy khách du lịch Trung Quốc tăng mạnh, trở thành một trong những động lực tăng trưởng nổi bật của du lịch VN trong tháng 10.2025. Chỉ tính riêng tháng 10, lượng khách Trung Quốc đến VN tăng khoảng 20% so với tháng 9, đóng góp đáng kể vào tổng số 1,73 triệu lượt khách quốc tế mà VN đã đón. Lũy kế 10 tháng, VN đã đón hơn 17,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Các DN lữ hành thông tin, ngoài nhóm khách truyền thống từ Quảng Châu, Thâm Quyến hay Thượng Hải, năm nay ghi nhận rõ rệt sự mở rộng từ các thành phố cấp 2, cấp 3 như Thành Đô, Vũ Hán, Trùng Khánh…, những thị trường có nhu cầu cao đối với các hành trình ngắn ngày, chi phí hợp lý.

Cơ hội thu hút khách du lịch Trung Quốc- Ảnh 3.

Thị trường Nhật chững lại, khách Trung Quốc đổ dồn sang VN

ẢNH: NHẬT THỊNH

Quan trọng hơn, xu hướng này sẽ còn tăng trong những tháng cuối năm nhờ lợi thế khí hậu ấm mùa đông, đường bay thuận tiện và nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng, mua sắm phù hợp với thị hiếu du khách Trung Quốc. Một số DN còn ghi nhận mức tăng 20-30% ở các tour Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình và các gói nghỉ dưỡng biển tại Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc.

Trong bối cảnh các hãng hàng không Trung Quốc đang cho phép hành khách hủy hoặc đổi chuyến đến Nhật Bản, VN được đánh giá là "điểm đến thay thế" tiềm năng nhờ chi phí dễ tiếp cận và độ an toàn cao. Đây được xem là thời điểm vàng để VN đẩy mạnh quảng bá, tối ưu sản phẩm và gia tăng kết nối hàng không nhằm đón trọn cơ hội từ thị trường khách lớn nhất thế giới.

VN nên đẩy mạnh quảng bá trên hệ sinh thái số Trung Quốc như Douyin, Xiaohongshu, Ctrip, đồng thời hợp tác các KOL để lan tỏa hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn, dễ trải nghiệm. Bên cạnh đó, nên mở thêm đường bay thẳng và các chuyến charter từ các thành phố Trường Sa, Vũ Hán, Thành Đô… để giảm thời gian di chuyển và tối ưu chi phí; đồng thời cần đa dạng sản phẩm, khai thác điểm mới để tránh quá tải vùng truyền thống.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Vietluxtour

