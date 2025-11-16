Bức ảnh ám ảnh trong vụ tai nạn máy bay 'tồi tệ nhất mọi thời đại'

Bốn thập kỷ trôi qua, vụ tai nạn thảm khốc của chuyến bay 123 của hãng hàng không Japan Airlines vẫn là một trong những thảm họa hàng không "tồi tệ nhất mọi thời đại", theo The Sun. Bức ảnh cuối cùng đầy ám ảnh của chiếc máy bay được chụp chỉ vài giây trước khi rơi do sự cố nghiêm trọng - khiến 520 người trên máy bay thiệt mạng.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 12 tháng 8 năm 1985 khi chiếc Boeing 747SR-46 rơi cách Tokyo 100 km về phía tây bắc.

Trên máy bay có 509 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Chỉ có bốn người trong số họ sống sót.

Máy bay đang hướng đến Osaka sau khi khởi hành từ Tokyo thì tai nạn ập đến ở phần đuôi ẢNH: REDDIT

Chuyến bay, được mệnh danh là "Titanic trên không", cất cánh từ Tokyo và đang trên đường đến Osaka nhưng đã gặp tai nạn thảm khốc tại một khu vực hẻo lánh của vùng núi Takamagahara.

Và cho đến nay, đây vẫn là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không.

Một trong số ít bức ảnh cuối cùng cho thấy chiếc máy bay bị mất cánh đuôi.

Trong bức ảnh khác, là bức ảnh cuối cùng chụp trên máy bay, mặt nạ dưỡng khí treo lủng lẳng trên trần máy bay.

Chiếc Boeing 747SR-46 được cho là hoàn toàn ổn định và hành trình bắt đầu bình thường sau tất cả các lần kiểm tra định kỳ. Thế nhưng, chỉ 12 phút sau khi cất cánh, cơ phó Yutaka Sasaki và cơ trưởng Masami Takahama nhận thấy một cơn chấn động xé toạc máy bay.

Máy bay giảm áp suất nhanh chóng, khiến trần gần nhà vệ sinh phía sau sụp đổ, làm hư hại nặng nề thân máy bay và phá hủy cả bốn đường ống thủy lực.

Bức ảnh cuối cùng chụp trên chuyến bay định mệnh của hãng hàng không Japan Airlines cho thấy mặt nạ dưỡng khí treo lơ lửng ẢNH: REDDIT

Ngay sau khi phát hiện cơn chấn động, không khí ngưng tụ thành sương mù, buộc mặt nạ dưỡng khí phải hạ xuống.

Trong 30 phút kinh hoàng, các phi công đã chiến đấu hết sức để giành lại quyền kiểm soát máy bay, nhưng nó rơi vào một vòng luẩn quẩn mất phương hướng và hỗn loạn khi rơi xuống rồi lại bay lên.

Thật không may, chiếc máy bay mất kiểm soát tiếp tục lao xuống và tiến gần hơn đến vùng núi, nơi nó bị rơi và phát nổ.

Theo các báo cáo, cơ trưởng Takahama đã nỗ lực cuối cùng để giữ máy bay bằng cách sử dụng lực đẩy của động cơ để bay lên và hạ xuống.

Khoảng 20 phút sau vụ việc, quân nhân Không quân Mỹ Michael Antonucci đã báo cáo hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đã bị trì hoãn, và những người sống sót chỉ được tìm thấy vài giờ sau đó.

Hiện trường tai nạn ẢNH: GETTY

Các quan chức Nhật Bản đã trì hoãn cử đội cứu hộ, cho rằng không còn ai sống sót. Quân đội Nhật Bản chỉ cử đội cứu hộ đến vào sáng hôm sau, 12 giờ sau khi vụ tai nạn được báo cáo.



Một bác sĩ tham gia nhiệm vụ cứu hộ cho biết: "Nếu phát hiện sớm hơn 10 giờ, chúng tôi đã có thể tìm thấy nhiều người sống sót hơn".

Yumi Ochiai, người sống sót, khẳng định đã nghe thấy những người khác than khóc suốt đêm, cho đến khi cái lạnh buốt giá cuối cùng cũng ập đến.

Hai năm sau, sau một cuộc điều tra toàn diện, Ủy ban Điều tra tai nạn máy bay Nhật Bản xác định rằng việc giảm áp suất là do lỗi sửa chữa của công nhân Boeing.

Theo Ron Schleede, thành viên của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ, phi hành đoàn đã làm mọi cách có thể để tránh thảm họa, một điều "không thể tránh khỏi".