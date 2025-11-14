Lý do người béo phì có thể bị từ chối visa Mỹ

Một chỉ thị mới gửi đến các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ yêu cầu các viên chức xem xét từ chối cấp visa Mỹ cho những người mắc các vấn đề sức khỏe mãn tính.



Các hướng dẫn do Bộ Ngoại giao Mỹ gửi đi được cho là giải thích rằng "một số tình trạng bệnh lý nhất định - bao gồm nhưng không giới hạn ở các bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, ung thư, tiểu đường, bệnh chuyển hóa, bệnh thần kinh và các vấn đề sức khỏe tâm thần" - có thể đòi hỏi chi phí chăm sóc lên tới hàng trăm nghìn đô la, theo KFF Health News.

Những người mắc một số bệnh mãn tính có thể khó xin visa Mỹ hơn trong thời gian tới

Các hướng dẫn này cũng được cho là khuyến khích các viên chức cấp thị thực (visa) xem xét các tình trạng như béo phì.

"Liệu người nộp đơn có đủ nguồn lực tài chính để trang trải chi phí chăm sóc như vậy trong suốt cuộc đời dự kiến của mình mà không cần tìm kiếm hỗ trợ tiền mặt từ chính phủ hoặc nhập viện dài hạn bằng chi phí của chính phủ hay không?", bức điện tín được cho là có nội dung như vậy.

"Tự túc đã là một nguyên tắc lâu đời trong chính sách nhập cư của Mỹ… và lý do không được chấp nhận là gánh nặng xã hội đã là một phần của luật nhập cư của chúng tôi trong hơn 100 năm qua", bức điện tín tiếp tục.

Tommy Pigott, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, đã xác nhận chỉ thị này với Fox News Digital vào thứ ba.

"Không có gì bí mật khi chính quyền Tổng thống Trump đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu", ông Pigott nói trong một tuyên bố. "Điều này bao gồm việc thực thi các chính sách đảm bảo hệ thống nhập cư của chúng tôi không trở thành gánh nặng cho người nộp thuế Mỹ".

Theo Quỹ Gia đình Kaiser (KFF), vào năm 2023, cứ năm người nhập cư hợp pháp thì có khoảng một người không có bảo hiểm.

Không có quy định bắt buộc về bảo hiểm liên bang đối với thị thực lao động như H-1B, trong khi phạm vi bảo hiểm thường phụ thuộc vào người sử dụng lao động hoặc cá nhân.

Tin tức này được đưa ra sau khi Fox News Digital lần đầu tiên đưa tin về chiến dịch siết chặt thị thực của chính quyền vào tháng 1 khi khôi phục điều khoản "gánh nặng xã hội" trong luật nhập cư từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

"Việc xác định gánh nặng xã hội là theo ý kiến của viên chức lãnh sự", bức điện được gửi vào tháng 1 cho biết - đặt toàn bộ trách nhiệm chứng minh lên người nộp đơn.

Các viên chức được hướng dẫn tiến hành "kiểm tra toàn diện và kỹ lưỡng" từng trường hợp và đánh giá "toàn bộ hoàn cảnh của người nộp đơn" trước khi cấp bất kỳ thị thực nào.

Mỹ có thể sớm từ chối cấp thị thực cho người nước ngoài mắc một số bệnh lý nhất định, bao gồm cả béo phì

Lora Ries, Giám đốc Trung tâm An ninh biên giới và di trú của Heritage Foundation, phát biểu với Fox News Digital rằng, người nộp đơn xin thị thực có thể bị từ chối nếu họ có khả năng trở thành gánh nặng xã hội theo luật hiện hành.

"Nếu người nộp đơn không có bảo hiểm và không thể chứng minh họ có khả năng chi trả các chi phí y tế tiềm ẩn, chẳng hạn như các chi phí liên quan đến bệnh mãn tính, thì điều đó có thể cho thấy nguy cơ cao trở thành gánh nặng xã hội và khiến họ trở thành ứng cử viên nặng ký cho việc bị từ chối cấp thị thực", ông Ries nói.

Tiến sĩ Marc Siegel, chuyên gia phân tích y khoa cấp cao của Fox News, nhận định về chỉ thị này: "Ý tưởng đằng sau chỉ thị là béo phì có liên quan trực tiếp đến các vấn đề sức khỏe mãn tính tốn kém khác, bao gồm tiểu đường tuýp 2, bệnh tim, huyết áp cao, đột quỵ, cholesterol cao và chủ yếu là tình trạng viêm trong cơ thể".

"Điều đó có thể gây ra chi phí không thể lường trước và tác động lớn đến hệ thống y tế, vốn đã quá tải", ông Siegel nói thêm: "Nói cách khác, béo phì là tín hiệu cho thấy nguy cơ gia tăng - không có nghĩa là chúng luôn tồn tại trong mọi trường hợp".

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tất cả người nhập cư và người tị nạn nhập cảnh vào Mỹ đều phải khám sức khỏe - và các viên chức cấp thị thực thường sàng lọc các bệnh truyền nhiễm như bệnh lao hoặc yêu cầu lịch sử tiêm chủng.