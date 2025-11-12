Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Tại sao máy bay vẫn tránh bão dù được thiết kế để chống chịu chúng?

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
12/11/2025 10:44 GMT+7

Máy bay hiện đại được thiết kế để chịu được một số điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trong suốt chuyến bay, trong đó có cả bão. Thế nhưng, vì sao máy bay vẫn phải tránh bão?

Gió, giông bão, sét đánh và nhiễu động là những sự cố thường gặp trên máy bay. Tuy nhiên, phi công luôn được hướng dẫn và đào tạo để tránh bão nhằm giảm thiểu rủi ro an toàn cho máy bay và hành khách.

Bài viết này cung cấp một số lý do tại sao máy bay phải luôn tránh các kiểu thời tiết khắc nghiệt trong suốt chuyến bay và lên kế hoạch bay tránh hoặc bay vòng qua vùng thời tiết khắc nghiệt, theo trang Simple Flying.

Máy bay hiện đại được thiết kế để bay qua bão và các điều kiện thời tiết bất lợi khác. Gió mạnh sẽ không làm máy bay rơi khỏi bầu trời, và mưa lớn sẽ không làm hỏng thân máy bay. Sét cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Trên thực tế, theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, một máy bay thương mại trung bình bị sét đánh một hoặc hai lần mỗi năm.

Tại sao máy bay vẫn tránh bão dù được thiết kế để chống chịu chúng? - Ảnh 1.

Máy bay thường bay vòng để tránh bão

Với máy bay kim loại, thân máy bay hoạt động như một lồng Faraday với điện được dẫn qua bên ngoài (lồng Faraday là một vỏ bọc bằng vật liệu dẫn điện có tác dụng bảo vệ không gian bên trong khỏi các trường điện từ bên ngoài, hoạt động dựa trên nguyên tắc điện tích chỉ tồn tại ở bề mặt bên ngoài của vật dẫn). Với máy bay composite, các bộ phận dẫn điện đã được bổ sung để định hướng dòng điện. Mặc dù khả năng gặp sự cố là rất hạn chế, máy bay sẽ định tuyến để tránh bão - cả bão nhẹ và bão mạnh. Cũng cần lưu ý rằng, việc tránh bão không gặp nhiều khó khăn, trừ khi cơn bão đặc biệt lớn hoặc bất ngờ.

Các tuyến bay được lên kế hoạch trước và sẽ tính đến các biến động thời tiết dự kiến. Nhờ đó, những khu vực có vấn đề cụ thể có thể được tránh, và các vấn đề này sẽ được tính đến trong lộ trình, thời gian bay và nhu cầu nhiên liệu. Hệ thống trên máy bay cũng sẽ giúp phi công tránh được thời tiết xấu tại địa phương.

Một lý do chính để tránh bão đơn giản là để chuyến bay êm hơn. Gió mạnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyển động của máy bay. Phần lớn nguyên nhân là do nhiễu động không khí trong lành gây ra bởi sự thay đổi vận tốc gió. Điều này xảy ra khi lực nâng do cánh tạo ra sẽ tăng và giảm theo sự thay đổi của tốc độ hoặc hướng gió.

Khi điều này diễn ra chậm, tác động đáng chú ý là rất nhỏ. Tuy nhiên, trong điều kiện bão, sự thay đổi lực nâng đột ngột sẽ dẫn đến nhiễu động khó chịu. Cánh được thiết kế uốn cong để giảm thiểu tác động - nhưng chúng ta đều biết rằng điều kiện thời tiết vẫn có thể gây khó chịu.

Tại sao máy bay vẫn tránh bão dù được thiết kế để chống chịu chúng? - Ảnh 2.

An toàn là yếu tố hàng đầu khiến máy bay phải tránh bão

An toàn cũng đóng một vai trò quan trọng. Thứ nhất, mặc dù máy bay được thiết kế để chịu được bão, tại sao lại phải mạo hiểm? Việc chuyển hướng hoặc trì hoãn chuyến bay ngắn sẽ nhạy cảm hơn nhiều so với việc mạo hiểm đối mặt với một cơn bão cực mạnh tiềm tàng. Một số cuộc thảo luận thú vị từ các phi công trên Quora đã làm nổi bật điều này.

Họ chỉ ra rằng, giông bão có thể tạo ra luồng gió bốc lên với tốc độ vượt quá 1.827 mét/phút (so với tốc độ leo cao tiêu chuẩn là 6.000 đến 917 mét/phút). Kết hợp với khả năng bị sét đánh nhiều lần có thể khiến máy bay gần đến giới hạn chịu đựng.

Ngoài ra còn có những lo ngại về an toàn mặt đất. Ảnh hưởng của bão thường xảy ra ở độ cao thấp hơn và tất nhiên, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cất cánh và hạ cánh. Đây là lý do khác tại sao việc lập kế hoạch trước là rất cần thiết - nếu bão có khả năng xảy ra tại sân bay đến, các chuyến bay có thể bị hoãn hoặc chắc chắn sẽ phải chuyển hướng.

Khám phá thêm chủ đề

Bình luận (0)

