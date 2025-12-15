Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vietjet mở rộng thêm quầy check-in tại Tân Sơn Nhất từ ngày mai, khách bay chú ý

Hà Mai
Hà Mai
15/12/2025 07:41 GMT+7

Hãng hàng không Vietjet thông báo điều chỉnh, mở rộng khu vực làm thủ tục tại nhà ga T1, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Vietjet, việc điều chỉnh nhằm mang tới những trải nghiệm dịch vụ mới, tốt đẹp và trải nghiệm công nghệ hiện đại trong làm thủ tục bay cho hành khách.

Vietjet mở rộng thêm quầy check-in tại Tân Sơn Nhất từ ngày mai, khách bay chú ý- Ảnh 1.

Vietjet hiện là hãng hàng không duy nhất còn giữ hoạt động tại khu vực nhà ga T1 - sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cụ thể, từ mai (16.12), Vietjet sẽ phục vụ hành khách làm thủ tục các chuyến bay từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Hà Nội tại sảnh A, nhà ga T1, sân bay Tân Sơn Nhất (khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không còn lại trước khi chuyển sang nhà ga T3 mới). Các chuyến bay khác khởi hành từ TP.HCM tiếp tục phục vụ hành khách tại khu vực sảnh B, nhà ga T1.

Hãng Vietjet cho biết đã gửi thông tin tới hành khách và bố trí đầy đủ biển báo và nhân sự hỗ trợ tại cả sảnh A và sảnh B để hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục đúng khu vực, bảo đảm trải nghiệm thuận tiện và an toàn trên mọi hành trình bay.

Từ sau khi khánh thành nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không đã lần lượt "chuyển nhà" rời khỏi ga hành khách quốc nội T1.

Hiện nay, các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways và Vietravel Airlines đã chuyển toàn bộ sang ga T3; chỉ còn duy nhất Vietjet Air tiếp tục khai thác tại ga T1.

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin: Nhà ga T1 sau nhiều thập kỷ khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, tới trang thiết bị, các tiện ích đã quá cũ kỹ, không thể tiếp tục sử dụng. Vì thế, ACV đang tính toán chủ trương sẽ phá bỏ nhà ga cũ này để xây dựng một công trình hạ tầng mới. Đây mới là chủ trương chung, còn cụ thể phương án xây như thế nào, quy mô làm sao, nguồn vốn ở đâu thì ACV dự kiến sau khi hoàn thành sân bay Long Thành mới xây dựng kế hoạch cụ thể.

Trước mắt, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tái sắp xếp nhà ga T1, chuyển toàn bộ thủ tục của Vietjet về sảnh A, đồng thời cải tạo sảnh B thành khu trung chuyển kết nối các ga T1, T2 và T3.

Tin liên quan

Vietjet tái xuất đường bay đến Côn Đảo từ 3.12

Vietjet tái xuất đường bay đến Côn Đảo từ 3.12

Vietjet chính thức nối lại các đường bay đến Côn Đảo, mở ra thêm lựa chọn về dịch vụ, cùng mức giá hấp dẫn hơn cho hành khách.

Khám phá thêm chủ đề

Vietjet Hãng hàng không Vietjet sân bay Tân Sơn Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận