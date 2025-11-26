Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vietjet tái xuất đường bay đến Côn Đảo từ 3.12

Hà Khanh
Hà Khanh
26/11/2025 19:14 GMT+7

Vietjet chính thức nối lại các đường bay đến Côn Đảo, mở ra thêm lựa chọn về dịch vụ, cùng mức giá hấp dẫn hơn cho hành khách.

Mở bán vé từ hôm nay (26.11), các chuyến bay Vietjet đến Côn Đảo sẽ phục vụ hành khách trở lại từ ngày 3.12, với 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ Hà Nội và 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày từ TP.HCM. Từ 15.12, tần suất các đường bay đều được tăng lên 2 chuyến khứ hồi một ngày.

Vietjet tái xuất đường bay đến Côn Đảo từ 3.12- Ảnh 1.

Ảnh: VJ

Các chuyến bay được Vietjet khai thác bằng tàu bay hiện đại với chất lượng dịch vụ hoàn thiện, hiệu quả khai thác tối ưu cùng chính sách giá linh hoạt hơn, mang đến hành trình thuận tiện, thoải mái cho mọi hành khách đến với Côn Đảo, nơi ghi dấu lịch sử cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Các đường bay trở lại với giá từ 490.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí), mở ra cơ hội di chuyển với chi phí tối ưu, thuận tiện cho người dân và du khách. Hành khách có thể đặt vé bay ngay cùng Vietjet tại website www, vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air cùng các phòng vé, đại lý chính thức.

Tin liên quan

Cá nhân, tổ chức gửi hàng cứu trợ miền Trung có thể gọi hotline của Vietjet

Cá nhân, tổ chức gửi hàng cứu trợ miền Trung có thể gọi hotline của Vietjet

Hãng hàng không Vietjet vẫn tiếp tục hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ các sân bay Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại miền Trung.

Khám phá thêm chủ đề

