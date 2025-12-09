Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách châu Á tới Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm

Phương Nam
Phương Nam
09/12/2025 10:56 GMT+7

Theo dữ liệu mới công bố từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Việt Nam tiếp tục vươn lên trở thành điểm đến được các gia đình châu Á và quốc tế ưu tiên lựa chọn trong dịp du lịch cuối năm 2025, đầu năm 2026. Trong đó Phú Quốc nổi bật khi dẫn đầu về mức độ quan tâm tìm kiếm.

Cụ thể, dựa trên dữ liệu tìm kiếm giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11.2025 cho các chuyến lưu trú trong tháng 12.2025 và tháng 1.2026, Agoda ghi nhận nhu cầu du lịch gia đình đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này phản ánh sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch mùa lễ hội, đặc biệt ở phân khúc gia đình đa thế hệ. Đây là nhóm khách ưu tiên các điểm đến an toàn, tiện nghỉ dưỡng và nhiều trải nghiệm phù hợp cho trẻ em.

Danh sách thị trường nguồn khách cho Việt Nam mùa cao điểm cuối năm tiếp tục ghi nhận Hàn Quốc dẫn đầu về lượng tìm kiếm, theo sau là Ấn Độ, Singapore, Úc và Malaysia. Đáng chú ý, nhu cầu từ thị trường Ấn Độ bứt phá mạnh mẽ với mức tăng đến 186% so với cùng kỳ năm trước, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Malaysia cũng ghi nhận mức tăng trưởng 74%, cho thấy mức độ lan tỏa của sức hút du lịch Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Khách châu Á tới Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm- Ảnh 1.

Sân bay Phú Quốc tấp nập khách nước ngoài

ẢNH: LÊ NAM

Theo Agoda, các gia đình quốc tế lựa chọn Việt Nam nhờ nền văn hóa và ẩm thực phong phú, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, đồng thời hệ thống resort, khu nghỉ dưỡng và tổ hợp vui chơi giải trí ngày càng được đầu tư bài bản, thân thiện với trẻ em.

Trong bảng xếp hạng các điểm đến tại Việt Nam được khách gia đình quốc tế tìm kiếm nhiều nhất, Phú Quốc giữ vị trí quán quân với mức tăng 47% lượng tìm kiếm so với cùng kỳ. Hòn đảo phía nam tiếp tục gây ấn tượng với bờ biển cát trắng, làn nước trong vắt, nhiều khu resort cao cấp ven biển và hệ sinh thái công viên thiên nhiên, giải trí phục vụ đa dạng lứa tuổi.

Khách châu Á tới Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm- Ảnh 2.

Một gia đình Hàn Quốc du lịch tại Phú Quốc


Xếp sau Phú Quốc là Đà Nẵng với mức tăng 42%, nổi bật nhờ bãi biển đẹp, các tour khám phá nhẹ nhàng cùng tổ hợp giải trí Bà Nà Hills trở thành điểm đến quen thuộc với khách gia đình quốc tế.

Nha Trang đứng thứ ba nhờ đường bờ biển dài, nhiều khu resort định hướng gia đình và các hoạt động trải nghiệm tại đảo hấp dẫn. Ở vị trí thứ tư, TP.HCM được yêu thích bởi thiên đường ẩm thực, trung tâm mua sắm giải trí hiện đại cùng lợi thế kết nối những chuyến tham quan trong ngày xuống đồng bằng sông Cửu Long.

Top 5 khép lại với Hà Nội, địa điểm thu hút du khách nhờ hệ thống di sản văn hóa, bảo tàng, phố cổ và không khí lễ hội cuối năm đậm bản sắc.

Khách châu Á tới Phú Quốc tăng mạnh dịp cuối năm- Ảnh 3.

Nhờ kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm thiên nhiên, Phú Quốc được xem là điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ nhiều thế hệ

Ở chiều ngược lại, dù phần lớn các gia đình Việt vẫn ưu tiên du lịch nội địa dịp cuối năm và thường dành kế hoạch du lịch nước ngoài cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung Quốc lại nổi lên như điểm đến quốc tế được quan tâm đáng kể. Trong top 20 điểm đến nước ngoài được gia đình Việt tìm kiếm nhiều nhất cho giai đoạn tháng 12 đến tháng 1, lượng quan tâm đến Thượng Hải tăng 58% và Bắc Kinh tăng 59%. Yếu tố thúc đẩy xu hướng này đến từ việc các đường bay thẳng mới từ Hà Nội đến nhiều thành phố Trung Quốc được đưa vào khai thác, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng tính thuận tiện cho các chuyến du lịch mùa lễ hội.


Khám phá thêm chủ đề

