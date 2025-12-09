Cây thông LEGO khổng lồ hút khách ở TP.HCM

Được thiết kế với 7 tầng quà rực rỡ, cây thông LEGO gây ấn tượng bởi quy mô lớn và màu sắc sống động, tạo điểm nhấn nổi bật ngay sảnh trung tâm khu mua sắm. Không gian xung quanh được bài trí theo chủ đề "Ngôi nhà Giáng sinh LEGO", tái hiện một mùa lễ hội ấm áp, thân thiện, thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Theo ghi nhận, khu vực cây thông và cổng chào với linh vật Cataclaw liên tục đông khách, đặc biệt vào buổi tối và dịp cuối tuần. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến tham quan, vừa vui chơi, chụp ảnh vừa kết hợp mua sắm. Không khí tại khu vực sự kiện luôn nhộn nhịp với ánh đèn, nhạc Giáng sinh và hoạt động trải nghiệm dành riêng cho thiếu nhi.

Đông đảo gia đình, trẻ em đến vui chơi và chụp ảnh cùng mô hình cây thông LEGO cao 5m trong mùa lễ hội cuối năm

Bên trong Ngôi nhà Giáng sinh LEGO, các bé được tham gia 4 trạm chơi tương tác, gồm lắp ráp và vận chuyển quà của Santa, săn quà ẩn giấu, sáng tạo quà tặng LEGO theo chủ đề, và thử thách lắp cây thông cao nhất trong thời gian giới hạn. Ngoài ra, khu vực "Make & Take" cho phép trẻ tự do sáng tạo mô hình LEGO, mang sản phẩm về làm kỷ niệm. Hoạt động này diễn ra vào mỗi cuối tuần từ 14 giờ đến 17 giờ, thường xuyên thu hút đông phụ huynh xếp hàng chờ đến lượt cho con tham gia.

Theo đơn vị tổ chức, chuỗi hoạt động Giáng sinh năm nay hướng đến việc khuyến khích các gia đình dành nhiều thời gian vui chơi cùng nhau. Báo cáo LEGO Play Well Report 2024 cho thấy, 9/10 phụ huynh đồng ý vui chơi đóng vai trò thiết yếu với sự phát triển toàn diện của trẻ; 96% trẻ em cho biết vui chơi có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Đây cũng là lý do các mô hình sự kiện giải trí kết hợp trải nghiệm gia đình ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các trung tâm thương mại lớn dịp lễ cuối năm.

Trẻ em trải nghiệm lắp ráp LEGO tại khu vui chơi trong mùa Giáng sinh

Không chỉ tham quan, vui chơi, khách mua sắm còn được hưởng các ưu đãi dịp lễ. Nhiều bộ LEGO được áp dụng mức giảm đến 40%, kèm quà tặng hoặc tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng khi đạt hóa đơn theo quy định. Theo ghi nhận, lượng khách ghé các gian hàng LEGO tại Estella Place trong tuần đầu triển khai tăng đáng kể so với thời điểm trước lễ.







