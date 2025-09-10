Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

LEGO khai trương trung tâm phân phối thứ 5 thế giới tại Đồng Nai

Lê Nam
Lê Nam
10/09/2025 11:48 GMT+7

Ngày 10.9, Tập đoàn LEGO và Tập đoàn Kuehne+Nagel chính thức khai trương Trung tâm phân phối khu vực (RDC) tại Đồng Nai, đánh dấu bước mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai bên nhằm phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là trung tâm phân phối khu vực thứ 5 của LEGO trên toàn cầu, đồng thời là trung tâm thứ hai tại khu vực này, sau cơ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trung tâm phân phối vừa khánh thành được xem như "đầu não" logistics cho nhà máy LEGO Manufacturing Việt Nam tại TP.HCM, cơ sở sản xuất đầu tiên của tập đoàn này tại Đông Nam Á, đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2025. Với tổng diện tích 10.200 m², trung tâm có sức chứa 33.000 pallet, dự kiến mở rộng lên đến 16.360 m² và công suất xử lý khoảng 150 container mỗi tuần khi vận hành đầy đủ vào năm 2026.

LEGO khai trương trung tâm phân phối mới tại Đồng Nai phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Công suất xử lý khoảng 150 container mỗi tuần khi vận hành đầy đủ vào năm 2026

Từ Đồng Nai, sản phẩm LEGO sẽ được phân phối sang các thị trường Úc, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản, đồng thời dự kiến mở rộng đến Ấn Độ, Indonesia cùng nhiều quốc gia khác trong năm 2026.

Ông P. Venkatram, Phó chủ tịch Chuỗi cung ứng khu vực APAC-Trung Quốc của LEGO, nhấn mạnh: "Trung tâm phân phối khu vực mới tại Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn chuỗi cung ứng, mang đến sự linh hoạt và bền vững hơn cho toàn khu vực. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Kuehne+Nagel".

Theo thỏa thuận, Kuehne+Nagel phụ trách toàn bộ hoạt động logistics của trung tâm, bao gồm vận chuyển từ nhà máy LEGO tại Việt Nam và Trung Quốc, thủ tục hải quan, kho ngoại quan, vận tải biển và phân phối đến các trung tâm phân phối địa phương trong khu vực.

LEGO khai trương trung tâm phân phối mới tại Đồng Nai phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Kuehne+Nagel phụ trách toàn bộ hoạt động logistics của trung tâm, bao gồm vận chuyển từ nhà máy LEGO tại Việt Nam và Trung Quốc

Ông Bjoern Traemann, Giám đốc điều hành Kuehne+Nagel Việt Nam, cho biết: "Quan hệ hợp tác với LEGO không chỉ dừng ở việc quản lý chuỗi cung ứng mà còn mở rộng sang mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi triển khai nhiên liệu hàng hải bền vững (Sustainable Marine Fuel) cho toàn bộ lô hàng container toàn cầu và đưa xe điện vào khâu giao hàng chặng cuối tại Việt Nam".

Trung tâm phân phối Đồng Nai đạt chứng nhận LEED Gold, được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và đồng hồ đo thông minh nhằm tối ưu hóa tiêu thụ điện năng và giảm phát thải. Đây cũng là một trong những minh chứng cho cam kết phát triển xanh của LEGO và Kuehne+Nagel.

Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động toàn diện vào năm 2026, trung tâm này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, phân phối của LEGO tại châu Á Thái Bình Dương.

Việc chọn Việt Nam làm điểm đặt trung tâm phân phối khu vực không chỉ cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của thị trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn phản ánh môi trường đầu tư và logistics trong nước ngày càng hấp dẫn với các tập đoàn đa quốc gia.

LEGO khai trương trung tâm phân phối mới tại Đồng Nai phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Lego hiện sở hữu 5 trung tâm phân phối khu vực trên thế giới: Bỉ, Thượng Hải (Trung Quốc), Mỹ, Mexico và nay là Đồng Nai (Việt Nam). Trong đó, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa hoạt động sản xuất tại Đông Nam Á và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng tại châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện này không chỉ góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn tạo động lực cho ngành logistics nội địa phát triển, đồng hành cùng chiến lược mở rộng của các thương hiệu quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm phân phối Đồng Nai trung tâm phân phối chuỗi cung ứng logistics Lego
