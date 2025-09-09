Loạt doanh nghiệp công nghệ lớn góp mặt tại Hội chợ chuyển đổi số ngành thuế

Bên cạnh những ứng dụng của ngành thuế, hội chợ có sự xuất hiện của các sản phẩm đến từ những đơn vị thuộc Bộ Tài chính; gian hàng của các hãng công nghệ lớn như IBM, Microsoft, HP, Google, Dell… với các sản phẩm công nghệ xu hướng hiện nay như trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot…

Phó cục trưởng Cục thuế Mai Sơn phát biểu tại hội chợ Ảnh: CT

Ngoài ra, các gian hàng tiêu biểu góp mặt tại hội chợ đến từ nhiều doanh nghiệp khác, gồm: NCS, Bkav, MobiFone, FPT, CMC, Viettel, VNPT, Sapo, Misa…

Phát biểu tại hội chợ, Phó cục trưởng Cục thuế Mai Sơn cho biết, định hướng chuyển đổi số ngành thuế giai đoạn 2025 - 2030 là kế hoạch được xây dựng trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành thuế đã trải qua hơn 3 thập niên xây dựng và phát triển. Đến nay, hệ thống CNTT triển khai đồng bộ trong tất cả các chức năng quản lý thuế từ đăng ký, kê khai, nộp, quản lý nghĩa vụ và hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Trong khuôn khổ hội chợ chuyển đổi số, ngành thuế cùng với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tập đoàn, hãng, công ty công nghệ trưng bày các sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ NNT. Đây đều là những thành quả bước đầu quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, thể hiện tinh thần đồng hành của ngành thuế cùng doanh nghiệp và người dân.

"Việc triển khai các dịch vụ thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc đã cụ thể hóa, bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính trong đẩy mạnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho NNT, đánh dấu những bước đột phá quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, được cộng đồng doanh nghiệp, NNT đánh giá cao. Lần triển khai hội chợ chuyển đổi số lần này cho thấy quyết tâm của ngành thuế", ông Sơn nhấn mạnh.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Sapo, cho biết: "Tại gian hàng của Sapo, khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp giải pháp Sapo OmniAI hợp kênh của Sapo - công nghệ giúp gom toàn bộ dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh (cửa hàng, sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội, ứng dụng chat) về một nơi, đồng bộ xuyên suốt và tích hợp AI trong toàn bộ quy trình.

Sapo hiện cung cấp nhiều gói dịch vụ linh hoạt, từ phiên bản miễn phí cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến giải pháp chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và lớn, giúp mọi nhà bán hàng tiếp cận công nghệ dễ dàng với chi phí hợp lý".

Chuyển đổi số là giải pháp tổng thể, then chốt

Hiện nay, cơ quan thuế đang quản lý hơn 1 triệu doanh nghiệp, hơn 300.000 tổ chức, hơn 2 triệu cá nhân, hộ kinh doanh và hơn 80 triệu mã số thuế cá nhân. Yêu cầu đổi mới phương thức quản lý thuế phải bắt kịp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội như kinh tế số phát triển bùng nổ, thương mại điện tử xuyên biên giới mở ra những mô hình kinh doanh mới đòi hỏi cơ chế, chính sách quản lý thuế phù hợp đối với từng đối tượng NNT.

Chuyển đổi số sẽ là hành trình để cơ quan thuế hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế Ảnh: CT

Ông Sơn nhấn mạnh, chủ trương tinh gọn bộ máy đặt ra yêu cầu về cải tổ nhân lực, phương thức quản lý; cùng với đó là áp lực hiện đại hóa quản lý thuế trong bối cảnh sự phát triển KH-CN đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như trong nước. Những yếu tố này đòi hỏi ngành thuế phải thay đổi toàn diện, nhanh chóng, hiệu quả hơn nữa.

Trước bối cảnh đó, ngành thuế xác định chuyển đổi số là giải pháp tổng thể, then chốt để đáp ứng những yêu cầu phát triển mới. Điều này có nghĩa là mọi quy trình, dịch vụ thuế sẽ được thiết kế lại xoay quanh hành trình của NNT, tích hợp các chức năng nghiệp vụ (từ đăng ký, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đến thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế…) một cách thông minh, thông suốt.

Cạnh đó không thể thiếu việc tăng cường áp dụng quản lý rủi ro và sử dụng dữ liệu số để quản lý hiệu quả hơn, tăng tính tuân thủ tự nguyện của NNT. Như vậy, chuyển đổi số sẽ là hành trình để cơ quan thuế hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế, tăng tính minh bạch, công bằng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ của cơ quan thuế trong giai đoạn tiếp theo.

Từ nay đến hết năm 2025, ngành thuế đặt mục tiêu thực hiện triển khai cung cấp 100% thủ tục hành chính toàn trình; kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ thuế điện tử tốt nhất cho NNT. Đây cũng là mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho NNT, giảm chi phí tuân thủ và tăng tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý thuế.