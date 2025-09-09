'Vua thép Việt' vào top 4 doanh nghiệp tư nhân đóng thuế nhiều nhất nước

Bảng xếp hạng các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam được tính theo số thực nộp năm 2024. Theo bảng PRIVATE 100, Hòa Phát là một trong 4 tập đoàn tư nhân đa ngành có số nộp trên 10.000 tỉ đồng (với hơn 13.400 tỉ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước). Tính từ năm 2007, từ khi Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 30.6, Hòa Phát đã đóng góp 95.000 tỉ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Hòa Phát nằm top 4 DN tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam ẢNH: HP

Bảng VNTAX 200 - top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát xếp thứ 14 và là một trong 4 doanh nghiệp tư nhân có mặt tại top 20 công ty nộp ngân sách lớn nhất.

Ở bảng xếp hạng nhóm ngành top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025, Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu danh sách, vượt xa so với doanh nghiệp cùng ngành trong top.

Ra đời từ năm 1992, Tập đoàn Hòa Phát hoạt động theo 5 lĩnh vực: Gang thép - Sản phẩm thép - Nông nghiệp - Bất động sản - Điện máy gia dụng. Hòa Phát sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng với các sản phẩm nổi bật là, thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép dự ứng lực, ống thép, tôn mạ, container…

6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã đóng góp ngân sách 7.100 tỉ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Gắn sự phát triển của mình với lợi ích của cộng đồng, Hòa Phát tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục - Giao thông và Cộng đồng. Hòa Phát đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương và tài trợ hơn 40 tỉ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi). Tập đoàn cũng trao tặng máy lọc nước cho các trường học, cơ sở y tế, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em, chăm lo cho trẻ mồ côi…

Trong suốt 33 năm qua, với sự phát triển vững chắc, hiệu quả, đóng góp cho ngân sách nhà nước của tập đoàn ngày càng lớn. Hòa Phát cũng liên tục được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín nhất trong nước và quốc tế, tiêu biểu như: Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, top 50 DN niêm yết hiệu quả nhất, top 30 DN nộp thuế lớn nhất cả nước, Thương hiệu mạnh, Thương hiệu quốc gia, top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á.