Visa mở đường băng cho du lịch cất cánh

E-visa tái cấu trúc ngành du lịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 389, bổ sung 41 cửa khẩu vào danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa).

Cụ thể, bên cạnh 13 cửa khẩu đường hàng không hiện nay, có thêm 4 cửa khẩu là Cảng hàng không quốc tế Long Thành (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành); cảng Vinh và cảng Chu Lai. Bước đi này đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch, hạ tầng hàng không trong giai đoạn mới, góp phần phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm quốc gia. Cùng với đó, biên giới đất liền có 11 cửa khẩu được đưa vào danh sách, kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, mở rộng hành lang kinh tế giữa VN và các nước láng giềng. Đáng chú ý, trong danh sách mới có 26 cửa khẩu cảng biển được đưa vào diện áp dụng e-visa, trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là những cảng có vai trò quan trọng trong giao thương quốc tế, vận tải hàng hóa, logistics và du lịch đường biển.

Quyết định mở rộng danh sách cửa khẩu cho phép sử dụng thị thực điện tử (e-visa) được đánh giá là sẽ tạo đột phá phát triển sản phẩm du lịch biển - núi - sông liên vùng ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, từ năm 2023, VN đã áp dụng e-visa tại 42 cửa khẩu quốc tế, gồm 13 cửa khẩu hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. Việc bổ sung 41 cửa khẩu mới đã nâng tổng số điểm tiếp nhận e-visa lên 83 cửa khẩu, mở rộng gấp đôi phạm vi áp dụng chỉ sau hơn 2 năm. Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia, chính sách e-visa đã được cộng đồng doanh nghiệp, du khách quốc tế đánh giá cao về tính tiện lợi, minh bạch và dễ tiếp cận; đồng thời tạo hiệu ứng tích cực đối với ngành du lịch, thương mại và đầu tư. Kể từ sau đại dịch Covid-19, các chính sách thị thực của VN liên tục được cập nhật, thay đổi linh hoạt, nới rộng cửa, trở thành nhân tố tác động mạnh mẽ giúp ngành du lịch liên tiếp lập kỷ lục đón khách quốc tế.

Đặc biệt, chính sách thị thực điện tử đã được mở rộng cho tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, thời hạn lưu trú tối đa lên đến 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, giúp du khách thuận tiện hơn khi đăng ký nhập cảnh trực tuyến. Việc Chính phủ tiếp tục mở rộng cửa khẩu áp dụng thị thực điện tử thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai chính sách thị thực thông thoáng, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Vui mừng đón chính sách thị thực điện tử mới, ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, nhìn nhận: VN mở thêm 41 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh bằng e-visa là động thái có ý nghĩa vượt xa phạm vi thủ tục hành chính. Nằm sau chính sách này là cơ hội tái cấu trúc dòng khách, không gian du lịch và thậm chí cả cách tư duy của ngành du lịch VN trong những năm tới. Điều đáng chú ý nhất nằm ở việc hệ thống cửa khẩu chuyển từ mô hình "3 trung tâm" - Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM - sang mô hình "đa trung tâm". Khi du khách có thể nhập cảnh qua các cửa khẩu đất liền, cảng biển và sân bay địa phương, bản đồ tiếp nhận khách quốc tế của VN được mở rộng theo chiều ngang, không còn phụ thuộc vào vài đầu mối lớn.

Chính sách visa cởi mở giúp du lịch VN vào top tăng trưởng nhanh nhất thế giới sau đại dịch Covid-19 ẢNH: NHẬT THỊNH

"Điều này giải phóng áp lực cho hạ tầng đô thị, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều địa phương lần đầu bước vào dòng chảy du lịch quốc tế. Ở góc độ thị trường, mở rộng e-visa giúp VN phù hợp hơn với xu hướng du lịch toàn cầu: linh hoạt, phân tán và do cá nhân tự thiết kế. Khách không còn buộc phải đi theo hành trình truyền thống mà có thể kết hợp nhiều loại hình: qua biên giới đường bộ, du lịch caravan, trải nghiệm biển - đảo bằng tàu, hoặc khám phá các vùng núi, cao nguyên - những phân khúc mà VN có tiềm năng rất lớn nhưng khai thác còn hạn chế", ông Võ Anh Tài phân tích.

Cũng theo lãnh đạo Saigontourist Group, với các doanh nghiệp du lịch, đây là thời điểm hiếm có để mở rộng tuyến, mở rộng sản phẩm và mở rộng liên kết. Những hành trình xuyên biên giới, những tour caravan đường dài, những sản phẩm biển - núi - sông liên vùng sẽ trở thành xu hướng. Doanh nghiệp chủ động nắm thời cơ, đầu tư sớm vào tuyến mới, dịch vụ mới, trải nghiệm mới, sẽ có lợi thế lớn khi thị trường phân tán mạnh mẽ theo mạng lưới cửa khẩu mới mở.

Mở dư địa đột phá nhiều loại hình

Ngay khi chính sách mở mạng lưới cửa khẩu tiếp nhận e-visa của Chính phủ được ban hành, nhiều địa phương đã nắm bắt ngay tinh thần để khai phá các tiềm năng du lịch còn bỏ ngỏ. Điển hình, tỉnh Quảng Trị đã triển khai ngay thông tin, cập nhật bổ sung 3 cửa khẩu cảng Gianh, Hòn La và Cửa Việt của tỉnh theo quy định mới. Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh cho biết hiện tại Quảng Trị có 7 cửa khẩu bao gồm đường bộ, đường hàng không và đường biển sẽ được áp dụng e-visa. Đây được xem là bước đi quan trọng mở rộng cửa thông thương cho địa phương, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ du lịch đường biển và thu hút dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao. Chính sách thị thực mới là đòn bẩy quan trọng để tỉnh thu hút các hãng tàu biển, tuyến du lịch quốc tế và các đoàn khách cao cấp.

10 thị trường gửi khách hàng đầu 11 tháng năm 2025 (nghìn lượt) NGUỒN: CỤC DU LỊCH

Quảng Trị sở hữu gần 200 km bờ biển, cùng hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú, từ du lịch sinh thái - thiên nhiên, văn hóa - lịch sử cho đến các loại hình thể thao biển, nông nghiệp và nghỉ dưỡng cao cấp. Trong bối cảnh địa phương đang ưu tiên thu hút thị trường tàu biển quốc tế, việc được phép áp dụng e-visa tại các cảng lớn là điều kiện then chốt để Quảng Trị tăng sức cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực.

Thực tế, du lịch tàu biển vốn là thế mạnh của VN, song thời gian qua lượng khách tàu biển tới nước ta còn khá khiêm tốn so với tiềm năng. Một trong những nút thắt lớn nhất chính là visa. Cũng bởi đặc thù số lượng khách theo mỗi tàu rất lớn nên việc xin duyệt visa rất khó khăn. Các công ty lữ hành thông tin: Một con tàu 5.000 - 6.000 người, để làm visa phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ và điều khoản khác. Khách tàu biển thường được khuyến khích làm visa theo đoàn để tiện khi xuất nhập cảnh, lực lượng biên phòng dễ kiểm tra, kiểm soát và hạn chế tối đa sai sót. Visa khách đoàn thì trước giờ VN có rất nhiều điều kiện, làm hồ sơ tốn rất nhiều thời gian. Chưa kể, nếu để khách làm visa tự túc thì trường hợp tàu tạm dừng tại một điểm hay ra khỏi VN rồi rất khó quay trở lại.

Nhiều du khách nước ngoài đang lưu trú tại miền Trung bày tỏ sự hào hứng trước thông tin mới từ tỉnh Quảng Trị. Ông Michael D., du khách đến từ Úc, chia sẻ: "Tôi từng muốn du lịch bằng đường biển dọc miền Trung nhưng vấn đề thủ tục khiến tôi e dè. Nay Quảng Trị được áp dụng e-visa tại các cảng, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Tôi rất mong có thể sớm đặt chân lên một trong những cảng biển của Quảng Trị trong chuyến đi sắp tới".

Không chỉ đường biển, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định chính sách thị thực điện tử sẽ là cú hích để VN "hồi sinh" du lịch cửa khẩu đường bộ từng có một thời hoàng kim. VN nằm trên tuyến Xuyên Á, tuyến Đông - Tây, đều là các tuyến huyết mạch nên tiềm năng du lịch đường bộ rất lớn. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian 3 - 4 năm phát triển "nóng", từ năm 2011, lượng khách bắt đầu giảm dần. Một trong những nguyên nhân là chính sách nhập cảnh còn nhiều bất cập, thời gian làm thủ tục mất nhiều thời gian. Đó là lý do cửa khẩu phía nam giữa Thái Lan và Malaysia, khách qua lại rất tấp nập; cửa khẩu đường bộ giữa Thái Lan và Lào cũng vậy trong khi VN gần như chỉ có hệ thống cửa khẩu với Trung Quốc là nhộn nhịp, còn lại hầu hết các cửa khẩu với Lào, Campuchia đều chưa quá sôi động. Mặc dù xét về phương tiện vận chuyển của du lịch, đường bộ chỉ đứng sau hàng không về tầm quan trọng và mức độ thu hút khách. Du lịch đường bộ không hề thua tàu biển về lượng khách, tiềm năng và các hệ sinh thái sản phẩm.

Thị thực điện tử sẽ tháo nút thắt để VN bứt phá thị trường du lịch tàu biển ẢNH: BÁ DUY

"Chính sách e-visa lần này tiếp tục là nước đi rất đúng đắn và kịp thời của Chính phủ sau nhiều chính sách cởi mở hơn về thị thực thời gian qua. E-visa vừa bắt kịp xu hướng du lịch tự túc của du khách, vừa tạo thêm sức hấp dẫn cho đa dạng loại hình du lịch của VN. Sắp tới đây, các cửa khẩu đường bộ biên giới cũng như cảng biển sẽ được "mở toang" cửa đón khách thoải mái như cửa khẩu hàng không. Khách dù đi theo đoàn hay tự túc cũng dễ dàng chủ động lên kế hoạch, có thêm lựa chọn đi đường bộ hoặc tàu biển, nối chuyến tới nhiều điểm đến rồi quay trở lại VN trong thời gian dài tới 90 ngày. Du lịch VN sẽ khai mở thêm rất nhiều dư địa để bứt lên trong giai đoạn tới", ông Cao Trí Dũng phấn khởi.

Sau mở cửa phải "mở chất lượng điểm đến"

Mặt khác, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng lưu ý để đón đầu chính sách thị thực, các doanh nghiệp du lịch cần sớm chuẩn bị các dòng sản phẩm phù hợp, không chỉ đáp ứng mà còn phải định hướng nhu cầu đa dạng của du khách. Đồng thời, cơ quan nhà nước cũng phải sớm ban hành các chính sách quản lý nhất quán, phù hợp. Từ phê duyệt e-visa tới thủ tục xuất/nhập cảnh cần đồng bộ, thông thoáng để tạo nên một hành trình thông suốt, tiện lợi cho du khách.

Du lịch VN lập kỷ lục đón khách quốc tế Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, trong 11 tháng từ đầu năm đến nay, tổng số khách quốc tế đến VN đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao kỷ lục, vượt qua 18 triệu lượt khách cả năm 2019 - thời điểm hoàng kim trước dịch Covid-19. Riêng trong tháng 11, VN đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ 3 tính từ đầu năm (tháng 1 và tháng 3 đạt trên 2 triệu lượt). Báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch LHQ (UN Tourism) ghi nhận sự phục hồi của du lịch VN đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi 90% so với thời điểm trước dịch Covid-19. UN Tourism đánh giá tốc độ tăng trưởng của du lịch VN vào nhóm cao nhất trên thế giới, cùng với Nhật Bản.

Ông Võ Anh Tài cũng nêu quan điểm: Cốt lõi của phát triển du lịch vùng không phải là "có khách đến", mà là "có sản phẩm riêng để giữ chân khách". Chính sách visa thông thoáng, cởi mở chỉ là điều kiện cần để tăng lượng khách; yếu tố quyết định khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều và quay lại nhiều lần phải là sản phẩm chất lượng. Nếu nơi nào cũng làm chợ đêm, phố đi bộ, mô hình thương mại tương tự nhau thì có mở thêm cửa khẩu cũng không tạo ra giá trị khác biệt. Mỗi địa phương cần tìm lại bản sắc gốc, từ cảnh quan tự nhiên đến văn hóa bản địa, để xây dựng sản phẩm đặc thù, thay vì sao chép mô hình đang thịnh hành. Bên cạnh đó, việc mở rộng cửa khẩu đòi hỏi một hệ thống quản lý hiện đại hơn. Số lượng điểm nhập cảnh lớn hơn khiến việc thực hiện thủ tục, theo dõi dòng khách, chia sẻ dữ liệu, quản lý an ninh và hỗ trợ du khách phải được nâng lên mức độ quốc gia, tránh tình trạng thiếu tập trung, phân tán. Du lịch ngày nay không còn chỉ là đón khách, mà là quản lý luồng di chuyển an toàn, bền vững và thông minh.

"Mở thêm 41 cửa khẩu e-visa là một bước tiến quan trọng, nhưng ý nghĩa của nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng chuyển hóa của các địa phương và doanh nghiệp. Đây không chỉ là câu chuyện của "mở cửa", mà là bài toán của năng lực nội tại bao gồm hạ tầng, dịch vụ, quản lý, sản phẩm và sự khác biệt. Cơ hội đang tiếp tục mở ra, nhưng thành công chỉ đến nếu VN mở tư duy, mở cách làm và mở chất lượng điểm đến", ông Võ Anh Tài nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, việc nới lỏng và đa dạng hóa chính sách thị thực là bước đi cần thiết để gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến VN. Tuy nhiên, nếu so với các nước trong khu vực, dư địa cải cách vẫn còn lớn. Cụ thể, Malaysia hiện miễn thị thực cho công dân 166 nước, Indonesia là 169, Singapore 158, trong khi VN mới ở mức 27 quốc gia. Một số nước còn áp dụng các chính sách linh hoạt như miễn thị thực vĩnh viễn, cấp visa đoàn tại cửa khẩu hay miễn visa quá cảnh lên tới 240 giờ. Đây là những kinh nghiệm đáng tham khảo trong lộ trình cải cách của chúng ta.

"Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan chức năng đang phối hợp nghiên cứu, đề xuất mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực và chính sách visa ưu đãi cho các nhóm đối tượng chiến lược. Song song, ngành du lịch đang triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến mạnh mẽ tập trung vào các thị trường có chính sách visa thuận lợi như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Úc, Mỹ và Ấn Độ, đồng thời khai thác các phân khúc khách có mức chi tiêu cao như du lịch MICE, golf, chăm sóc sức khỏe… Với sự kết hợp đồng bộ giữa chính sách thị thực thông thoáng và chiến lược xúc tiến chuyên nghiệp, VN có cơ sở để kỳ vọng thu hút lượng khách quốc tế tăng mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", ông Phạm Văn Thủy thông tin.