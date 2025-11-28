Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Trời trở lạnh 19 độ, TP.HCM thắp sáng hàng loạt cây thông Noel

Phương Nam
Phương Nam
28/11/2025 13:17 GMT+7

Sáng 28.11, TP.HCM bất ngờ se lạnh 19 độ C. Tối nay, hàng loạt khách sạn lớn đồng loạt thắp sáng cây thông Noel, khiến trung tâm thành phố rực rỡ và mang đậm không khí Giáng sinh sớm.

Sáng 28.11, TP.HCM đột ngột chuyển lạnh khi nền nhiệt giảm còn 19 độ C, đây là mức nhiệt hiếm thấy tại thành phố quanh năm nắng nóng. Người dân ra đường sớm cảm nhận rõ luồng gió lạnh ùa về, nhiều người khoác thêm áo ấm, quàng khăn, trẻ em được phụ huynh chỉnh lại khẩu trang và áo khoác trước khi đến trường. Không khí se lạnh bất ngờ khiến nhiều người thích thú, cho rằng cảm giác này "y như đang ở Đà Lạt".

Đến tối nay (28.11), TP.HCM sẽ trở nên rực rỡ hơn khi hàng loạt khách sạn lớn thông báo sẽ đồng loạt thắp sáng cây thông Giáng sinh. Sự kết hợp giữa tiết trời lạnh hiếm hoi và ánh đèn lung linh khiến trung tâm thành phố trở nên lãng mạn hơn, gợi cảm giác Giáng sinh đang thật sự gõ cửa.

Dịp lễ năm nay, du khách có nhiều lựa chọn để ngắm nhìn các cây thông đẹp, từ "độ cao trên mây" đến khu vực trung tâm.

Giáng sinh trên mây tại Landmark 81

Tối 27.11, Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam chính thức thắp sáng cây thông trên tầng cao, mở đầu mùa lễ hội tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection. Với độ cao hơn 400 m, cây thông phát sáng giữa trời đêm tạo nên điểm nhấn ấn tượng, nhìn thấy rõ từ nhiều khu vực ven sông Sài Gòn.

Trời trở lạnh 19 độ, TP.HCM thắp sáng hàng loạt cây thông Noel- Ảnh 1.

Du khách mê mẩn chụp ảnh với cây thông trên tầng 48 khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection

Trời trở lạnh 19 độ, TP.HCM thắp sáng hàng loạt cây thông Noel- Ảnh 2.

Đại tiệc buffet mùa lễ hội, nổi bật với hải sản cao cấp như tôm hùm, hàu, tôm sú, cùng các món Giáng sinh truyền thống và quầy phô mai nhập khẩu; nhà hàng Oriental Pearl ở tầng 66 này cũng nổi tiếng với món phở chọc trời

ẢNH: LÊ NAM


Trời trở lạnh 19 độ, TP.HCM thắp sáng hàng loạt cây thông Noel- Ảnh 3.

Tiệc trà chiều Sky-High Tea ở tầng 48, tận hưởng không khí giáng sinh trên mây

ẢNH: LÊ NAM

Cây thông ước nguyện của khách sạn Sheraton Sài Gòn

Sheraton Saigon Grand Opera cũng mới thắp sáng cây thông trước sảnh lớn trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện Ước Nguyện Vì Sao, đây là hoạt động thường niên của khách sạn. Du khách có thể viết điều ước lên các ngôi sao và treo lên cây thông, như một cách gửi lời chúc an lành tới mùa lễ hội.

Trời trở lạnh 19 độ, TP.HCM thắp sáng hàng loạt cây thông Noel- Ảnh 4.

Cây thông trước đại sảnh Sheraton Saigon Grand Opera đã được thắp sáng, đúng dịp thành phố trở lạnh

ẢNH: LN

Cây thông năm nay được trang trí theo chủ đề "The Grand Opera Fantasia", kết hợp tông màu vàng đỏ ấm áp và các chi tiết mô phỏng phong cách nhà hát cổ điển. Khoảnh khắc thắp sáng diễn ra trong nền nhạc hợp xướng đã thu hút đông đảo khách lưu trú và người dân ghé xem, tạo nên bầu không khí đậm chất Giáng sinh ngay giữa đường Đồng Khởi.

Trời trở lạnh 19 độ, TP.HCM thắp sáng hàng loạt cây thông Noel- Ảnh 5.

Thời tiết ở TP.HCM bất ngờ chuyển lạnh đúng vào dịp lễ Giáng sinh khiến nhiều người dân và du khách thích thú

ẢNH: CTV

Điểm danh các cây thông ở trung tâm thành phố

Trên các tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Công trường Lam Sơn... khách sạn Sofitel Saigon Plaza và Caravelle Saigon cùng nhiều khách sạn sang trọng khác sẽ đồng loạt thắp sáng cây thông vào tối nay (28.11), biến khu vực trung tâm thành phố thành một "dải sáng Giáng sinh".

Sofitel Saigon Plaza (đường Lê Duẩn) mang phong cách trang trí đậm nét Pháp sang trọng, tinh giản nhưng ấm áp. Cây thông lớn được đặt ngay đại sảnh, nổi bật với ánh đèn vàng và những quả châu màu cổ điển, thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh.

Trời trở lạnh 19 độ, TP.HCM thắp sáng hàng loạt cây thông Noel- Ảnh 6.

Tối nay (28.11), cây thông tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza (đường Lê Duẩn) sẽ bừng sáng đón du khách

ẢNH: LÊ NAM

Trong khi đó, Caravelle Saigon (19-23 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé) gây chú ý với chiến dịch thiện nguyện A Beary Christmas, sử dụng hình ảnh gấu Teddy Caravelle như biểu tượng của mùa lễ hội. Những chú gấu được bán gây quỹ cho trẻ em mắc ung thư thuộc chương trình Can-Clover của VinaCapital Foundation. Tổng Quản lý khách sạn hóa thân thành Ông già Noel trong buổi thắp sáng, tạo nên bầu không khí ấm áp, thân thiện và giàu ý nghĩa.

Với hàng loạt điểm đến rực rỡ, du khách và người dân có thêm nhiều lựa chọn để dạo phố, chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa lễ hội đang tràn về thành phố.

