Người Việt ngày càng thích đi du lịch một mình

Theo Báo cáo Xu hướng du lịch 2025 của Booking.com, có tới 67% du khách Việt Nam cho biết họ có kế hoạch đi du lịch một mình trong năm 2025. Con số này cao hơn nhiều so với vài năm trước, khi mà thời điểm mà việc đi du lịch không có bạn đồng hành còn bị xem là "khác lạ". Giờ đây, "solo trip" không chỉ là một hành trình trải nghiệm mà còn là cách mỗi người tìm lại khoảng lặng, tạm gác những lo toan thường nhật để chăm sóc bản thân.

Tự do lên lịch trình, gặp gỡ những người bạn nước ngoài mang lại cảm giác mới mẻ với nhiều bạn trẻ thích du lịch một mình ẢNH: CTV

Với thông điệp "Tận hưởng chính mình", Booking.com cho rằng du lịch một mình mang đến sự tự do tuyệt đối. Bạn có thể thức dậy bất cứ lúc nào, dừng chân ở nơi mình muốn và chiêm ngưỡng thế giới theo nhịp riêng. Xu hướng này đặc biệt được hưởng ứng trong dịp Ngày Độc thân 11.11, sự kiện tôn vinh tinh thần độc lập và tự yêu bản thân đang lan tỏa toàn cầu.

Nếu trước đây người Việt thường ưu tiên đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, giờ đây nhiều người chọn du lịch cá nhân như một cách cân bằng cuộc sống. Không ít người chia sẻ rằng "solo trip" giúp họ tự tin, trưởng thành và có thêm kỹ năng ứng biến khi phải tự lên kế hoạch, đặt phòng, di chuyển và khám phá. Sự phát triển của các nền tảng du lịch trực tuyến cũng giúp hành trình một mình trở nên dễ dàng hơn.

Nghiên cứu cho thấy người Việt có xu hướng chọn những điểm đến an toàn, dễ di chuyển, có sự kết hợp giữa khám phá và nghỉ dưỡng.

Bangkok (Thái Lan) đứng đầu danh sách cho chuyến xuất ngoại đầu tiên nhờ miễn visa, gần gũi văn hóa và nhiều hoạt động phong phú từ ẩm thực đường phố đến lớp học nấu ăn truyền thống.

Tokyo (Nhật Bản) hấp dẫn những người thích đô thị năng động và văn hóa đặc sắc. Dạo quanh Shibuya, ngắm hoa anh đào hay trải nghiệm văn hóa samurai đều là lựa chọn thú vị cho du khách đi một mình.

Singapore cũng là địa điểm khách du lịch Việt hay tự đi trải nghiệm ẢNH: LÊ NAM

Singapore được yêu thích nhờ môi trường an toàn, hiện đại, thân thiện với 'du khách solo'. Khách Việt có thể vừa khám phá ẩm thực đường phố, vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ các quán bar tầng thượng.

Với nhóm muốn ở trong nước, Phú Quốc là điểm đến lý tưởng. Với biển xanh, cát trắng, nhiều tour trải nghiệm cá nhân như chèo kayak, câu mực đêm hay lặn ngắm san hô giữa quần đảo An Thới.

Ngắm hoàng hôn Phú Quốc là trải nghiệm tuyệt vời ẢNH: LÊ NAM

Các chuyên gia du lịch nhận định: "Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần tăng cao, du lịch một mình sẽ trở thành một xu hướng bền vững. Khách Việt ngày nay chủ động hơn, sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm riêng thay vì chạy theo các tour đông người như trước đây".