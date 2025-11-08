Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế, cao nhất lịch sử

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,73 triệu lượt, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng tới 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức khách quốc tế đến Việt Nam trong 1 tháng cao nhất từ trước đến nay.

Hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong tháng 10, khách quốc tế từ Nga đến Việt Nam tăng mạnh nhất, với hơn 66.500 lượt khách, tăng 361% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt như Ấn Độ (+170%), Philippines (+168%), Campuchia (+149%) và Trung Quốc (+142%).

Xét về con số tuyệt đối, Trung Quốc vẫn là thị trường dẫn đầu với hơn 433.000 lượt người đến Việt Nam trong tháng qua, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 360.000 lượt (chiếm khoảng 21% tổng lượng khách), sau đó là Đài Loan (hơn 106.000 người), Nga (hơn 66.500 người).

Tính chung 10 tháng, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 14,6 triệu lượt, chiếm 84,9% lượng khách quốc tế đến và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; khách đi đường bộ đạt 2,4 triệu lượt, chiếm 13,9%, tăng 21,4%; khách tàu biển đạt 205.100 lượt, chiếm 1,2% và tăng 8,5%.

Trong khi đó, lượng khách du lịch nội địa tháng 10 ước khoảng 6 triệu lượt, nâng tổng lượng khách du lịch nội địa 10 tháng đầu năm đạt 125,0 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch 10 tháng ước khoảng 858.000 tỉ đồng.

Cục Thống kê nhận định, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh tiếp nối các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25 - 26.10 đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2025, ngành du lịch Việt đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế. Tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Trong đó, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung.







