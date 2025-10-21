Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Đông Âu ngày càng thích Việt Nam, đặc biệt Phú Quốc

Lê Nam
Lê Nam
21/10/2025 16:19 GMT+7

Chính sách miễn thị thực mở rộng đang mang lại "trái ngọt" cho du lịch Việt Nam, khi lượng khách Đông Âu tìm kiếm điểm đến Việt Nam qua nền tảng Agoda tăng mạnh tới 59%. Trong đó, Phú Quốc vươn lên dẫn đầu danh sách được yêu thích nhất.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các quốc gia Đông Âu đã tăng tới 59% kể từ khi chính sách miễn thị thực mới có hiệu lực ngày 15.8.2025. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy chính sách visa thông thoáng đang tạo hiệu ứng rõ rệt trong việc thu hút du khách từ những thị trường xa.

Năm quốc gia ghi nhận mức tăng cao nhất gồm Slovenia (77%), Ba Lan (74%), Bulgaria (72%), Romania (69%) và Slovakia (61%). Đâu là những điểm đến vốn được xem là có khoảng cách địa lý xa và trước đây ít có chuyến bay thẳng tới Việt Nam. Việc nới lỏng thị thực giúp hành trình của du khách từ khu vực này trở nên dễ dàng hơn, đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch Việt Nam trong việc đa dạng hóa nguồn khách.

Khách Đông Âu ngày càng thích Việt Nam, đặc biệt Phú Quốc- Ảnh 1.

Khách du lịch tấp nập ở thủy cung hình rùa tại VinWonders Phú Quốc - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam

ẢNH: LÊ NAM

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Việt Nam của Agoda nhận định: "Việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và nâng cao khả năng tiếp cận đã góp phần thúc đẩy lượng du khách từ châu Âu và các thị trường xa khác gia tăng khi đến Việt Nam".

Trong danh sách 5 điểm đến được du khách Đông Âu tìm kiếm nhiều nhất, Phú Quốc vươn lên dẫn đầu với tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm ngoái. "Đảo ngọc" được du khách ưa chuộng nhờ khí hậu ấm áp, bãi biển xanh ngắt, các khu nghỉ dưỡng cao cấp và sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu khách sạn quốc tế.

Đứng thứ hai và ba là Hà Nội và TP.HCM, ghi nhận mức tăng lần lượt 77% và 56% cho thấy sức hút của hai trung tâm văn hóa kinh tế lớn nhất nước. Trong khi đó, Đà Nẵng và Nha Trang cũng góp mặt trong top 5 với mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt 36% và 35%.

Khách Đông Âu ngày càng thích Việt Nam, đặc biệt Phú Quốc- Ảnh 2.

Hoàng hôn ở Phú Quốc khiến nhiều người mê mẩn

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ là con số tìm kiếm, xu hướng này còn thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong hành vi du lịch của khách Đông Âu. Đây là nhóm khách vốn ưa chuộng trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa địa phương và các điểm đến yên bình hơn so với những thành phố quá sôi động.

Báo cáo từ Cục Thống kê Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng tương đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, lượng khách châu Âu đến Việt Nam tăng 35% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, Việt Nam đón 568.370 lượt khách châu Âu, tăng 38% so với quý trước và 60% so với cùng kỳ năm 2024.

