TP.HCM tổ chức lễ hội chay không có rác, thu hút 150.000 lượt khách

Sau thành công của Lễ hội Ẩm thực Chay 2023 tại khu vực cầu Ánh Sao (quận 7 cũ) với hơn 100.000 lượt khách, năm nay, TP.HCM tiếp tục mở rộng quy mô với Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 (Green Food Festival), diễn ra từ ngày 31.10 đến 4.11.2025 tại Công viên Bình Phú. Đây được xem là một trong những lễ hội ẩm thực lớn và quy mô nhất Việt Nam. Không gian lễ hội với diện tích hơn 7 hecta, trên 200 gian hàng.

Lễ hội Ẩm thực Chay năm nay diễn ra từ ngày 31.10 đến 4.11 tại Công viên Bình Phú ẢNH: LÊ NAM

Theo đại diện BTC, mục tiêu lâu dài của TP.HCM là phát triển và duy trì Lễ hội Ẩm thực Chay như một sự kiện du lịch thường niên, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách trong hành trình khám phá thành phố. Không chỉ là nơi tôn vinh tinh hoa ẩm thực chay, lễ hội còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút khách trong và ngoài nước bằng giá trị văn hóa, sức hút ẩm thực và thông điệp nhân văn. Năm nay, BTC đặt mục tiêu đón 150.000 lượt khách.

Thông qua lễ hội này, TP.HCM muốn hướng người dân tới xu hướng ăn chay sống lành ẢNH: LÊ NAM

Lễ hội năm nay quy tụ chuỗi hoạt động phong phú, sáng tạo và mang đậm tinh thần kết nối cộng đồng. Trong đó có cuộc thi "Green Master Chef Vietnam 2025", "Green Future Chef Vietnam 2025" và "Healthy Drink Vietnam 2025" - đây là những sân chơi cho các đầu bếp, người pha chế và sinh viên ẩm thực sáng tạo món chay độc đáo.

Buffet chay trong một nhà hàng 5 sao ở trung tâm TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Bên cạnh đó, không gian lễ hội còn có khu buffet chay hơn 100 món khắp 3 miền, khu OCOP - Organic - Thực dưỡng; các workshop, talkshow, biểu diễn nghệ thuật và trình diễn đầu bếp, tạo nên không gian giao thoa giữa ẩm thực, văn hóa và du lịch.

Theo BTC, không gian lễ hội được thiết kế theo mô hình "Lễ hội xanh không rác thải", toàn bộ vật dụng phục vụ được làm từ vật liệu tái chế, ly và hộp sinh học. Các đơn vị đồng hành sẽ thu gom và xử lý toàn bộ rác hữu cơ, đảm bảo môi trường sạch, đẹp, bền vững.

"Chúng tôi mong muốn thông qua Lễ hội Ẩm thực Chay, TP.HCM sẽ không chỉ nổi tiếng với những món ăn ngon, mà còn được biết đến như một trung tâm lan tỏa phong trào sống xanh, sống lành mạnh. Mỗi món chay là một thông điệp, mỗi du khách là một sứ giả truyền đi giá trị yêu thương và bền vững", đại diện BTC chia sẻ tại họp báo chiều 20.10.

Họp báo Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 tại TP.HCM diễn ra chiều 20.10

Với chủ đề "Ngon từ vị, lành từ tâm", Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 hướng đến việc hình thành thói quen sống tích cực, giảm tiêu thụ thịt, hạn chế rác thải và tôn vinh mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, ẩm thực.