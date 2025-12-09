Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Virus tấn công du thuyền hạng sang, hơn 100 du khách ốm nặng

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
09/12/2025 08:06 GMT+7

Không gì tệ hơn việc bị đau ốm trong kỳ nghỉ, nhất là căn bệnh gây nôn mửa trên du thuyền hạng sang.

Đó là những gì đang diễn ra trên AIDAdiva, một du thuyền sang trọng của hãng tàu Đức AIDA Cruises, đang trong hành trình 133 ngày, dừng chân tại Mỹ, Anh, Mexico, Nhật Bản, Nam Phi và nhiều nơi khác, theo CruiseMapper. Hành trình đã không có khởi đầu thuận lợi, do một đợt bùng phát norovirus được cho là đã ảnh hưởng đến hơn 100 hành khách và thuyền viên, trong số 2.007 hành khách và 640 nhân viên trên tàu, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Virus tấn công du thuyền hạng sang, hơn 100 du khách ốm nặng- Ảnh 1.

Nhiều người trên du thuyền của Đức ốm nặng

ẢNH: NYP

Theo báo cáo, những người mắc bệnh, có các triệu chứng bao gồm tiêu chảy dữ dội và nôn mửa, đang được cách ly và tăng cường các quy trình vệ sinh và khử trùng, cũng như thu thập mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp mắc bệnh đường tiêu hóa để xét nghiệm.

Chuyến du ngoạn khởi hành từ Hamburg, Đức, vào ngày 10 tháng 11 và đến tháng 3 năm 2026, vì vậy những hành khách này vẫn còn nhiều thời gian để tránh bị nhiễm bệnh. CDC lần đầu tiên được thông báo về đợt bùng phát vào ngày 30 tháng 11 và theo người phát ngôn của AIDA, đây là thời điểm cao điểm của các bệnh theo mùa. "Các bệnh theo mùa đạt đỉnh điểm từ tháng 11 đến tháng 4, và báo cáo của AIDAdiva phản ánh các mô hình lây nhiễm trên đất liền", họ nói với USA Today. "Do đó, chúng tôi đã bổ sung thêm các quy trình vệ sinh trên tàu, và các ca bệnh đã giảm xuống".

Vì một số lý do, du thuyền dường như là nơi sinh sôi của virus, khi CDC báo cáo đợt bùng phát này là đợt bùng phát thứ 21 trong năm. Gần đây hơn, du thuyền của hãng Royal Caribbean trên đường đến Miami vào tháng 9 đã trở thành nạn nhân của norovirus khi 71 hành khách và một thành viên thủy thủ đoàn bị nhiễm bệnh.

"Sức khỏe và sự an toàn của hành khách, thủy thủ đoàn và cộng đồng mà chúng tôi ghé thăm là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để duy trì một môi trường hỗ trợ mức độ an toàn và sức khỏe cao nhất trên tàu, chúng tôi thực hiện các quy trình vệ sinh nghiêm ngặt, nhiều quy trình trong số đó vượt xa các hướng dẫn y tế công cộng", Royal Caribbean nói với USA Today.

Du khách qua đời sau khi bị du thuyền bỏ rơi trên đảo

Du khách qua đời sau khi bị du thuyền bỏ rơi trên đảo

Nữ du khách được tìm thấy đã qua đời sau khi bị du thuyền bỏ lại trên một hòn đảo nhiệt đới, trong hành trình sang trọng kéo dài 60 ngày.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
