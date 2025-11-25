Du thuyền Trung Quốc chuyển hướng, né tránh đến cảng Nhật Bản

Các đại lý du lịch và cảng biển cho biết căng thẳng, bùng phát bởi những phát biểu gần đây của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, có thể khiến du khách Trung Quốc phải chuyển hướng từ Nhật Bản sang Hàn Quốc.

Adora Magic City, một du thuyền Trung Quốc đã thay đổi lịch trình trong tháng 12 để tránh dừng chân tại các cảng Fukuoka, Sasebo và Nagasaki của Nhật Bản theo kế hoạch. Thay vào đó, du thuyền sẽ lưu lại đảo Jeju từ 31 đến 57 giờ, dài hơn lịch trình thông thường là 9 giờ, theo thông báo được đăng trên trang web của chính quyền tỉnh Jeju, Hàn Quốc.

Một quan chức từ tỉnh Jeju cho biết nhà điều hành tàu du lịch đã yêu cầu thay đổi lịch trình mà không nêu lý do. "Chúng tôi nghi ngờ điều đó là do quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản", vị quan chức này nói, theo SCMP.

Adora Cruises đã không trả lời về thông tin liên quan.

Du thuyền Adora Magic City dự kiến chuyển hướng để né đến Nhật Bản ẢNH: SCMP

Nhật Bản đang đối mặt với những thiệt hại sau khi du khách Trung Quốc hủy tour đến nước này, với Công ty Lữ hành East Japan International Travel Service có trụ sở tại Tokyo cho biết đã mất 80% lượng đặt chỗ cho phần còn lại của năm.

Ông Lee Yong-gun, Giám đốc điều hành của đại lý cảng Eastern Shipping của Hàn Quốc, cho biết các hãng du thuyền Trung Quốc khác cũng đang đàm phán để chuyển hướng.

Nhà điều hành tàu du thuyền Dream, khởi hành từ thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, muốn tránh Nhật Bản và chuyển hướng đến một cảng của Hàn Quốc ở Incheon hoặc Busan trong vài tuần tới, ông Lee cho hay.

Tianjin Orient International Cruise Line, đơn vị vận hành tàu, đã không trả lời thông tin liên quan.

Theo dữ liệu từ công ty du lịch trực tuyến Qunar, Hàn Quốc đã nổi lên là điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc về lượng vé máy bay quốc tế được đặt trong dịp cuối tuần ngày 15 và 16 tháng 11.

Nhiều hãng hàng không Trung Quốc đã hoàn tiền cho các tuyến bay đến Nhật Bản, một động thái được cho sẽ thúc đẩy du lịch hàng không đến Hàn Quốc.

Giám đốc điều hành của Jeju Air cho biết hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc đang dự đoán lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ tăng lên, mặc dù chưa có tác động ngay lập tức.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gợi ý Tokyo có thể triển khai lực lượng quân sự nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan là nguồn cơn dẫn tới căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản từ đầu tháng 11. Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi công dân tránh tới Nhật Bản; một số hãng bay Trung Quốc cho phép du khách hoàn tiền toàn bộ cho các chuyến đi Nhật tới cuối năm.



