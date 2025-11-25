Báo Úc nói 8 lý do 'phải đến Việt Nam, hãy quên Nhật Bản hay Bali'

"Chúng ta đang nói về một nơi được thiên nhiên ưu đãi với những món ăn ngon nhất hành tinh cùng cảnh quan trải dài từ vùng đồng bằng thấp đến vùng núi cao. Nơi đây có hai trong số những thành phố lớn nhất thế giới, với nền văn hóa vừa cổ kính vừa hiện đại, và là nơi có truyền thống phong phú hòa quyện với sự phát triển mạnh mẽ hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn", bài báo khơi gợi và nhấn mạnh: "Sự quan tâm đến Việt Nam của du khách Úc đã tăng lên đều đặn trong nhiều thập kỷ qua và hiện tại đang bùng nổ".

Từ năm 2023 đến năm 2024, lượng du khách Úc đến Việt Nam đã tăng 35%. Đây là điểm đến phổ biến thứ 9 của khách Úc vào năm ngoái, với gần 450.000 người Úc đã đến thăm. Con số này tăng gần 80% so với một thập kỷ trước.

Cầu Vàng, Đà Nẵng, nổi tiếng trên thế giới ẢNH: GETTY

Vậy chúng ta sẽ nhận được gì từ đất nước này mà không thể trải nghiệm ở những nơi khác? Hãy cùng điểm qua một số điểm nổi bật.

Đầu tiên, bạn có thể đến Việt Nam với giá rẻ, nhờ các chuyến bay thẳng từ Úc của các hãng hàng không giá rẻ Jetstar và Vietjet, cùng với giá vé cạnh tranh của Vietnam Airlines và Qantas.

Một điều nữa là giá cả ở Việt Nam cực kỳ phải chăng khi bạn đã đến đó, với chỗ ở sang trọng và trải nghiệm ẩm thực xa hoa trong tầm tay đối với nhiều người mà chỉ có thể mơ ước ở Úc. Nhưng nó còn hơn thế nữa.

Con người

Bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, và phần lớn điều đó sẽ đến từ những người bạn gặp gỡ và tương tác trên hành trình của mình. Người Việt Nam là một cộng đồng tự hào nhưng hòa đồng, cởi mở, hào phóng và vui vẻ.

Thu hoạch bông súng ở miền Tây ẢNH: GETTY

Bạn sẽ cảm nhận được sự hỗn loạn khó kiểm soát ở Việt Nam ngay lần đầu tiên băng qua đường, điều này giúp bạn hiểu được bản chất linh hoạt và dễ mến của nhiều người dân địa phương, những người từ lâu đã học được cách không lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt.

Điều quan trọng cần nhớ là đây không phải là một quốc gia đơn sắc: hãy đi khắp nơi, bạn sẽ gặp gỡ các nhóm người H'Mông, Dao, Khmer và Tày, mỗi nhóm có nền văn hóa, bản sắc, truyền thống riêng.

Lịch sử

Bạn muốn quay ngược thời gian về quá khứ bao xa? Hành trình khám phá đất nước này sẽ đưa bạn đến những di tích đền đài của người Chăm có niên đại từ thế kỷ thứ 4 tại Mỹ Sơn; tham quan Văn Miếu Hà Nội, được xây dựng sau khi đất nước thoát khỏi ách thống trị của Trung Quốc vào năm 1070; tham quan Kinh thành Huế, được xây dựng vào năm 1804 dưới thời nhà Nguyễn.

Rồi còn những dấu ấn của lịch sử gần đây hơn: Những mặt tiền kiểu Pháp của Hà Nội và Hội An xưa; địa đạo Củ Chi, một mạng lưới ngầm rộng lớn được sử dụng trong chiến tranh; Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP.HCM, nơi bạn được nhắc nhở rằng nơi đây thực sự là "cuộc chiến tranh chống Mỹ".

Khám phá địa đạo Củ Chi ẢNH: GETTY

Ẩm thực

Nếu bạn đi du lịch để thưởng thức ẩm thực thì điểm đến chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn.

Chúng ta đang nói đến phở, món phở thơm ngon được phục vụ tại các quán ăn vỉa hè bình dân trên khắp đất nước với giá chỉ vài đô la một bát.

Nhưng chúng ta cũng đang nói về một loạt các món ăn và phong cách ẩm thực vô cùng tuyệt vời, mang đến hương vị đa dạng. Chúng ta có thể kể đến bánh mì, bánh xèo, bún chả, bún bò Huế và gỏi cuốn, nhưng còn nhiều hơn thế nữa.

Ẩm thực Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các loại thảo mộc tươi và rau củ giòn, mang đến cho các món ăn sự tươi mát và hương vị tinh khiết sẽ đọng lại trong tâm trí bạn rất lâu sau khi ký ức về các di tích lịch sử và những bãi biển đã phai mờ. Và tất cả đều có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận, thường được thưởng thức khi ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu trên vỉa hè đông đúc, trong khi những chiếc xe tay ga lướt qua và người đi bộ vẫn đang làm việc.

Món bánh xèo miền Tây được du khách nước ngoài yêu thích ẢNH: GETTY

Ẩm thực là cuộc sống ở Việt Nam, là niềm tự hào lớn lao của người dân địa phương và là niềm vui hàng ngày, và nhiệm vụ duy nhất của bạn là thử càng nhiều càng tốt.

Đồ uống

Có hai loại đồ uống chính mà du khách nhất định phải thử ở Việt Nam. Thứ nhất, cà phê. Việt Nam là một trong số ít quốc gia có nền văn hóa cà phê độc đáo, ăn sâu vào tiềm thức.

Cà phê ở đây được pha thành từng phần nhỏ trong phin, một dụng cụ nhỏ bằng thép đặt trên miệng cốc hoặc ly.

Loại cà phê đặc biệt này sau đó nhỏ giọt xuống sữa đặc và đôi khi là đá, và bạn sẽ có một ly "cà phê sữa đá", một trong những thức uống tuyệt vời nhất thế giới.

Cà phê sữa đá trứ danh của Việt Nam ẢNH: iSTOCK

Tiếp theo, đặc biệt là ở miền Bắc, hãy tìm đến bia hơi, hay "bia tươi". Loại bia này được ủ hàng ngày và chỉ ủ trong một thời gian rất ngắn, vì vậy nó nhẹ và sảng khoái.

Các thành phố

Hai thành phố, hai nhân vật, hai lịch sử, hai bầu không khí, hai trải nghiệm tuyệt vời: Đó là những gì bạn có được với Hà Nội và TP.HCM, hai trong số những thành phố sôi động nhất hành tinh.

Hà Nội mang dáng dấp kiến trúc thuộc địa Pháp, những con phố cổ hẹp, những buổi tập thái cực quyền ven hồ và những quán mì vỉa hè. Nơi đây sôi động, uyên bác và truyền thống.

TP.HCM là trung tâm hiện đại của đất nước, với những dòng xe tay ga tấp nập, cuộc sống về đêm sôi động và không khí luôn thân thiện. Đây là thành phố dường như đã thay đổi đáng kể mỗi khi bạn ghé thăm. Cả hai đều xứng đáng để dành vài ngày khám phá.

Con đường trước UBND TP.HCM ẢNH: GETTY

Nhưng rồi hãy nhìn vào giữa: Hội An, với lịch sử và nét quyến rũ, chưa kể đến những tiệm bánh mì ngon nhất hành tinh; Đà Lạt, mát mẻ và thư thái; Đà Nẵng, sự kết hợp giữa vẻ đẹp sang trọng của bờ biển và các di tích lịch sử, gần Hội An; Huế, cố đô, với Hoàng thành được bảo tồn tốt; Nha Trang, bãi biển mát mẻ, nơi lý tưởng để thư giãn dưới ánh nắng mặt trời.

Các hòn đảo

Đây có thể không phải là điểm tham quan đầu tiên bạn nghĩ đến khi nhắc đến Việt Nam. Nhưng những hòn đảo của đất nước này có rất nhiều điều để khám phá, từ những lý tưởng cổ điển của thiên đường nhiệt đới đến những điểm tham quan mang tính trí tuệ hơn về văn hóa và lịch sử.

Hãy bắt đầu ở phía nam, tại Phú Quốc, thiên đường cho những kỳ nghỉ bên bờ biển, một nơi có những bãi biển cát trắng, rừng rậm núi non với những con đường mòn đi bộ đường dài, rạn san hô để lặn biển, và những khu chợ tuyệt vời. Ở đây cũng có những chỗ nghỉ sang trọng với giá cả phải chăng.

Nếu bạn muốn một nơi nào đó hơi xa lạ, hãy thử Nam Du, một quần đảo nhỏ ở phía nam Phú Quốc; xa hơn về phía bắc, Cù Lao Chàm, hoặc Lý Sơn...

Bãi biển ở Hội An ẢNH: ALAMY

Các bãi biển

Việt Nam là đất nước dài và hẹp với bờ biển trải dài, nên việc sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều khiến Việt Nam khác biệt so với phần còn lại là những bãi biển này thường đi kèm với các dịch vụ lưu trú sang trọng giá cả phải chăng, chưa kể đến ẩm thực tuyệt vời.

Hãy lấy Đà Nẵng làm ví dụ. Đây chính là nơi có bãi biển Mỹ Khê, một dải cát vàng trải dài với những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng giá cả lại phải chăng đến bất ngờ. Bãi biển này vẫn là nơi sinh sống của những người đánh cá bằng thuyền tròn truyền thống và những nhà hàng hải sản tuyệt vời, bình dân nằm dọc theo bờ biển.

Khung cảnh nên thơ ở vịnh Hạ Long ẢNH: GETTY

Các tuyến đường thủy

Có hai tuyến đường thủy quan trọng cần cân nhắc nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu du thuyền ở Việt Nam: Đồng bằng sông Cửu Long hùng vĩ ở phía nam và vịnh Hạ Long ở phía bắc (cùng với các địa phương lân cận là vịnh Bái Tử Long và vịnh Lan Hạ).

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi tuyệt vời để khám phá, đưa du khách tới những khu chợ nổi đông đúc khách du lịch như Cần Thơ, nhưng cũng có những khu chợ nông sản hấp dẫn chỉ dành cho người dân địa phương ở Sa Đéc. Bạn sẽ tìm thấy những thành phố nhộn nhịp và những ngôi làng yên bình, giao thông đường sông tắc nghẽn và những dòng nước yên bình.

Đây là một nơi để khám phá trên mặt nước, với vô số lựa chọn du thuyền, từ những chuyến khám phá một ngày, đến những hành trình cổ điển ngược dòng sông Cửu Long vào Campuchia, cho thấy hai khía cạnh hoàn toàn khác biệt của Đông Nam Á.

Ở phía bắc Việt Nam, vịnh Hạ Long và vùng phụ cận phô bày những dãy núi đá vôi karst đẹp như tranh vẽ, những vách đá dựng đứng hiện ra từ mặt nước, cao vút lên trời cao. Có những ngôi làng nổi, những thị trấn nhỏ trên các đảo, những thành phố lớn hơn trên những hòn đảo như Cát Bà. Và rất nhiều lựa chọn du ngoạn cho chuyến khám phá nhiều ngày.

Những ngọn núi

Khung cảnh ruộng bậc thang ở Sa Pa ẢNH: GETTY

Việt Nam xứng đáng được biết đến với những ngọn núi, những điểm đến để trốn cái nóng ẩm của vùng đất thấp ven biển, và, ít nhất là trong trường hợp của Sa Pa, nơi bạn có thể trải nghiệm văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống tại đây.

Xa hơn về phía nam, Đà Lạt cũng là chốn nghỉ dưỡng trên cao nguyên, lý tưởng để trốn khỏi cái nóng và sự ồn ào của TP.HCM. Hãy tản bộ và chiêm ngưỡng kiến trúc Pháp, hồ trung tâm, và thậm chí cả một vài sân golf. Cũng có rất nhiều hoạt động đi bộ đường dài trên những ngọn núi gần đó.