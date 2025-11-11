Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Hạ Long đón hơn 3.100 khách quốc tế từ 2 siêu du thuyền

Lã Nghĩa Hiếu
11/11/2025 12:22 GMT+7

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tiếp đón 2 siêu du thuyền hạng sang Westerdam và Star Voyager, mang hơn 3.100 khách quốc tế và thuyền viên đến với vùng di sản Quảng Ninh.

Dòng khách hạng sang trở lại mạnh mẽ

Hôm nay 11.11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) đã đón 2 siêu du thuyền Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas) với tổng cộng hơn 3.100 khách và thuyền viên cập cảng, mở đầu cho mùa cao điểm du lịch tàu biển quốc tế cuối năm 2025.

Hạ Long đón hơn 3.100 khách quốc tế từ 2 siêu du thuyền - Ảnh 1.

2 siêu du thuyền đưa hơn 3.100 khách quốc tế đến Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay sau khi cập bến, du khách trên tàu Westerdam được đưa đi tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử, city tour Hạ Long, cùng nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử đặc trưng tại Hà Nội và Hải Phòng. Các hãng lữ hành quốc tế đánh giá cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và cảnh quan của Quảng Ninh, coi đây là điểm đến chiến lược trong hành trình du lịch biển Đông Nam Á.

Cả 2 tàu Westerdam và Star Voyager đều là "khách quen" của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Trong năm 2025, Star Voyager đã cập cảng lần thứ 4, còn Westerdam đánh dấu chuyến ghé đầu tiên của năm, sau 2 lần thành công vào năm 2024. Việc các hãng tàu biển lớn liên tục lựa chọn Hạ Long làm điểm dừng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của thành phố di sản đối với phân khúc khách du lịch hạng sang.

Khẳng định vị thế cảng du lịch quốc tế hàng đầu

Theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 10.2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, với 56.647 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch tàu biển sau đại dịch Covid-19.

Hạ Long đón hơn 3.100 khách quốc tế từ 2 siêu du thuyền - Ảnh 2.

Khách du lịch hào hứng xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dự kiến trong tháng 11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sẽ tiếp nhận 10 chuyến tàu quốc tế, nâng tổng số chuyến cả năm lên 23 chuyến, với khoảng 32.000 lượt khách, đưa tổng lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt, mức cao nhất từ trước đến nay.

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: "Việc liên tục đón các siêu du thuyền quốc tế cập cảng là minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của du lịch đường biển Việt Nam. Hạ Long đang trở lại ấn tượng trên bản đồ du lịch khu vực, trở thành cửa ngõ kết nối thế giới với di sản Việt Nam".

Là cảng tàu khách quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế chuyên biệt cho du thuyền cỡ lớn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long có khả năng đón cùng lúc 2 tàu trọng tải trên 200.000 GT, với hạ tầng hiện đại, dịch vụ đạt chuẩn quốc tế và quy trình phục vụ tối ưu.

Kể từ khi hoạt động năm 2018, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 209 chuyến tàu biển hạng sang, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế, góp phần khẳng định vị thế Quảng Ninh là trung tâm du lịch tàu biển hàng đầu Việt Nam.

