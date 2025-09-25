Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch

Du khách đến Quảng Ninh được tặng bia và chả mực Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/09/2025 12:11 GMT+7

Chiến dịch kích cầu du lịch Quảng Ninh 2025 hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, trong đó du khách sẽ được tặng bia, chả mực Hạ Long khi đến với tỉnh này.

Ngày 25.9, thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh cho biết, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ tại địa phương này sẽ tung ra gói kích cầu du lịch dịp cuối năm, với nhiều ưu đãi độc đáo, trong đó du khách tới Hạ Long và các điểm du lịch Quảng Ninh sẽ được tặng bia và chả mực, đặc sản nổi tiếng của vùng đất mỏ.

Du khách đến Quảng Ninh được tặng bia và chả mực - Ảnh 1.

Du khách đến Hạ Long - Quảng Ninh sẽ được tặng chả mực

ẢNH: N.H

Theo đó, mỗi du khách khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn sẽ được tặng 1 lon bia, và khi dùng bữa tại nhà hàng sẽ được phục vụ 1 suất chả mực Hạ Long miễn phí. Bên cạnh đó, du khách còn được ưu đãi 20% cho đêm lưu trú thứ 2, cùng một bữa hải sản đặc biệt vào đêm thứ 3.

Ngoài ưu đãi chung, nhiều đơn vị còn tung ra chương trình riêng như giảm giá phòng, tặng quà lưu niệm, xây dựng thực đơn ưu đãi, tổ chức trải nghiệm trên tàu du lịch hoặc giảm giá dịch vụ vui chơi giải trí. Các hoạt động này được kỳ vọng sẽ tạo thêm hấp dẫn cho du khách, đồng thời quảng bá sâu rộng sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Ninh.

Du khách đến Quảng Ninh được tặng bia và chả mực - Ảnh 2.

Dịp cuối tuần tại Khu du lịch Bãi Cháy sẽ có bắn pháo hoa tầm cao

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cho biết đây là cách làm mới, gắn kích cầu du lịch với việc giới thiệu đặc sản địa phương. "Du khách không chỉ đến Hạ Long ngắm cảnh mà còn được thưởng thức chả mực, bia ngay trong các gói dịch vụ, tạo thêm kỷ niệm và trải nghiệm khó quên", ông nói.

Chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh còn có nhiều sự kiện, hoạt động phong phú, như bắn pháo hoa nghệ thuật 3 ngày/tuần; chương trình Halo Bay Show biểu diễn nghệ thuật kết hợp nhạc nước và ánh sáng vào tất cả các ngày trong tuần; giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; đêm nhạc dưới trăng; chương trình nghệ thuật chào năm mới; ngày hội diều - dù lượn "Vịnh Rồng cất cánh"; ngày hội đua thuyền "Vịnh Rồng lướt sóng"; ngày hội Trung thu Hạ Long Marina; ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; ngày hội "Yên Tử - Sắc thu thiền định" năm 2025; liên hoan múa rối quốc tế; các giải thể thao lớn… 

