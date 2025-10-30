Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Du khách qua đời sau khi bị du thuyền bỏ rơi trên đảo

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
30/10/2025 08:56 GMT+7

Nữ du khách được tìm thấy đã qua đời sau khi bị du thuyền bỏ lại trên một hòn đảo nhiệt đới, trong hành trình sang trọng kéo dài 60 ngày.

Chính quyền Úc đã tiến hành kiểm tra du thuyền hạng sang cỡ nhỏ Coral Adventurer vào tối thứ bảy tuần trước sau khi hãng xác nhận nữ du khách, 80 tuổi, chưa được nêu tên, không có mặt trên tàu.

Du thuyền đã cập cảng vào sáng thứ bảy tại đảo Lizard, một hòn đảo nghỉ dưỡng cách bờ biển Queensland khoảng 30 km nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và dịch vụ lưu trú sang trọng.

Cảnh sát Queensland xác nhận thi thể của người phụ nữ được tìm thấy trên đảo Lizard vào chủ nhật và mô tả cái chết của bà là "đột ngột và không có dấu hiệu đáng ngờ", theo CNN.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời điểm bà qua đời, cũng như tại sao không ai nhận thấy bà không có mặt trên du thuyền khi nó rời đảo Lizard.

Du khách qua đời sau khi bị du thuyền bỏ rơi trên đảo- Ảnh 1.

Đảo Lizard ngoài khơi bờ biển Úc

ẢNH: AFP

Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) cho biết cuộc điều tra của họ sẽ bao gồm "các tình huống liên quan đến lý do tại sao hành khách có thể đã không được tính trong quá trình lên tàu".

Hồ sơ cho thấy du thuyền Coral Adventurer, với sức chứa 120 hành khách và 46 thủy thủ đoàn, đã rời cảng Cairns chỉ một ngày trước đó, vào ngày 24 tháng 10. Nghĩa là hành trình 60 ngày vòng quanh nước Úc chỉ mới bắt đầu.

Đảo Lizard là một trong những điểm dừng chân đầu tiên trên chuyến du ngoạn trị giá 80.000 đô la Úc (hơn 1,2 tỉ đồng) đưa hành khách đi khắp đất nước, qua mũi phía bắc của Cape York, hướng tới bờ biển Tây Úc.

Nhà điều hành du thuyền Coral Expeditions quảng cáo đảo Lizard là nơi du khách có thể bơi lội, lặn với ống thở hoặc đi bộ đường dài đến "Cook's Look" để ngắm toàn cảnh.

Không rõ liệu người phụ nữ lớn tuổi này có tham gia bất kỳ hoạt động nào được quảng cáo trên đảo hay không.

Du khách qua đời sau khi bị du thuyền bỏ rơi trên đảo- Ảnh 2.

Du thuyền hạng sang Coral Adventurer

ẢNH: C.E

Công ty đã hoạt động hơn 40 năm và cung cấp các chuyến du thuyền vòng quanh nước Úc và nhiều nơi khác. Giám đốc điều hành Coral Expeditions, Mark Fifield, cho biết một cuộc tìm kiếm "trên bộ và trên biển" đã được bắt đầu sau khi thủy thủ đoàn phát hiện người phụ nữ mất tích.

AMSA cho hay họ đã bắt đầu tìm kiếm cùng với Cảnh sát Queensland sau khi thuyền trưởng báo cáo nữ du khách mất tích với chính quyền lúc 9 giờ tối thứ bảy. Thủy thủ đoàn sẽ được thẩm vấn khi tàu cập cảng Darwin vào ngày 2 tháng 11.

Khám phá thêm chủ đề

