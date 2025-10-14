Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đàn cá voi sát thủ tấn công chìm du thuyền

Phương Vi
Phương Vi
14/10/2025 10:44 GMT+7

Gia đình năm người, trong đó có ba trẻ nhỏ, đã may mắn sống sót sau khi những con cá voi sát thủ liên tục tấn công đến chìm du thuyền khi đang ngoài khơi bờ biển Bồ Đào Nha.

Không quân Bồ Đào Nha đã được huy động để cứu gia đình khỏi chiếc du thuyền bị chìm sau khi liên tục bị đàn cá voi sát thủ húc vào, theo The Sun.

Ba đứa trẻ 8, 10 và 12 tuổi đang ở trên du thuyền dài 11 mét mang cờ Pháp. Cha mẹ các em đã kịp gửi tín hiệu cầu cứu và lên bè cứu sinh trước khi con tàu, được cho là bị thủng thân sau khi bị đâm, bắt đầu chìm.

Việc giải cứu đã được Không quân Bồ Đào Nha xác nhận hôm qua 13.10, sau khi đăng tải đoạn phim ghi lại khoảnh khắc những người sống sót được đưa ra khỏi tàu đánh cá vào giữa tháng 9.

Đàn cá voi sát thủ tấn công chìm du thuyền - Ảnh 1.

Chiếc du thuyền đang bị cá voi sát thủ tấn công ở phía tay trái

ẢNH: CMH

"Trực thăng EH-101 Merlin của Không quân đã được điều động để giải cứu năm người trên du thuyền đang di chuyển cách Peniche hơn 50 km", người phát ngôn của không quân cho biết. Cả gia đình đã nhập viện và được hỗ trợ từ các viên chức lãnh sự Pháp để về nước.

Sự việc xảy ra chưa đầy một tháng sau khi một đàn cá voi sát thủ đánh chìm một du thuyền ngoài khơi Bồ Đào Nha trong một vụ tấn công nguy hiểm khác. Chiếc thuyền buồm chở năm người đã bị chìm sau khi đàn cá voi sát thủ liên tục đâm vào thân tàu gần bãi biển Fonte da Telha.

Đoạn phim cho thấy một con cá voi sát thủ liên tục đâm vào chiếc thuyền buồm, thuộc Câu lạc bộ Nautic Squad. Sau nhiều cú va chạm, con thuyền nghiêng một cách nguy hiểm từ bên này sang bên kia trước khi từ từ chìm xuống. Năm người trên thuyền Nautic Squad đã được cứu trong khi các tàu gần đó cố gắng kéo nó đến nơi an toàn nhưng không thành công.

Du thuyền bị cá voi sát thủ đánh chìm bên bờ biển Bồ Đào Nha hồi tháng 9

Vào tháng 7, một đàn cá voi sát thủ đã suýt lật úp một chiếc du thuyền và khiến thủy thủ đoàn lo sợ cho tính mạng của mình. Cuộc chạm trán kinh hoàng này diễn ra cách thị trấn Deba của Tây Ban Nha 3,2 km về phía bắc.

Những con cá voi sát thủ ngoài khơi bờ biển Iberia thường có chiều dài trung bình từ 5 đến 6,5 mét. Chúng nhỏ hơn đáng kể so với cá voi sát thủ ở Nam Cực, loài có thể dài tới hơn 9 mét.

Các vụ cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền thường xảy ra từ tháng 5 đến tháng 8, nhưng nhiều nhà nghiên cứu không tin rằng chúng có thói quen hung hăng mà bởi vì quá... buồn chán nên quậy phá.

